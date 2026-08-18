Gabriel Pagán estrena “No Era El Plan” y apuesta por una nueva generación del merengue

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Gabriel Pagán presentó oficialmente “No Era El Plan”, su nueva producción discográfica de nueve canciones, con la que inicia una nueva etapa de su trayectoria artística y reafirma su apuesta por la evolución del merengue dominicano. El lanzamiento llega después de permanecer cinco semanas consecutivas en el primer lugar del Chart Pop de Monitor Latino con “No Somos Nada”, su colaboración junto a Ilegales.

Como parte del estreno, Pagán lanzó el videoclip oficial de “No Era El Plan”, canción que da nombre al álbum y que ya se encuentra disponible en sus plataformas digitales. El audiovisual abre una serie de contenidos con los que el cantante acompañará la promoción de la producción durante los próximos meses.

El disco surgió, según explicó el artista, de una manera inesperada y fue tomando forma de manera orgánica, haciendo honor a su título. “No Era El Plan” busca mantener la esencia del merengue mientras incorpora elementos contemporáneos, con el objetivo de conectar el género con nuevas generaciones sin desprenderse de sus raíces dominicanas.

Uno de los principales elementos de la producción es la colaboración entre artistas de distintas generaciones y estilos. Manny Cruz, Ilegales, Proyecto Uno, Eddy Herrera y La Luca participan como invitados, convirtiendo el proyecto en una propuesta que promueve la unión y el intercambio creativo dentro de la música dominicana.

El álbum está integrado por nueve canciones: “No Era El Plan”, “Loop” junto a Manny Cruz, “Un Poquito de los Dos” con Ilegales, “Like” con Proyecto Uno, “Sin Presión” junto a Eddy Herrera, “Dos Puntos”, “Llévame” con La Luca, “Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta” y “Replay”. La producción estuvo a cargo del propio Gabriel Pagán junto a YM Freak, mientras que Lewis Pickett realizó la mezcla.

La promoción del disco continuará durante el resto de 2026, con lanzamientos individuales, contenidos audiovisuales, colaboraciones y diferentes acciones promocionales alrededor de cada canción. Pagán también llevará su nueva propuesta musical a miles de estudiantes durante la cuarta edición de su Gira Universitaria 2026, además de presentarla en festivales y otros escenarios.

Con “No Era El Plan”, Gabriel Pagán busca ampliar el alcance del merengue y acercarlo a nuevas audiencias, combinando sonidos actuales con elementos característicos del género. El proyecto representa además una apuesta por la colaboración entre exponentes dominicanos y por mantener vigente una de las expresiones musicales más representativas del país.