ETED intervendrá subestación San Juan II este lunes; habrá interrupciones eléctricas en varias localidades

Los trabajos se realizarán de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. para corregir puntos con incremento de temperatura detectados mediante estudios termográficos

Bartolo García

San Juan.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizará este lunes 5 de octubre una intervención correctiva en el campo San Juan II–Pedro Corto, luego de detectar incrementos de temperatura en componentes de esa infraestructura durante los seguimientos termográficos efectuados por su equipo técnico de Pruebas y Ensayos.

Los trabajos están programados de 6:00 de la mañana a 8:00 de la mañana y estarán concentrados en los puntos que requieren atención, incluidos elementos relacionados con la barra de 69 kV de la subestación San Juan II.

De acuerdo con la empresa, la intervención permitirá corregir de manera preventiva las condiciones identificadas, disminuir posibles riesgos de fallas en los equipos y preservar la confiabilidad operativa de las instalaciones de transmisión.

Para ejecutar las labores bajo las condiciones técnicas y de seguridad requeridas, será necesaria la apertura temporal de la barra de 69 kV de la subestación, medida que provocará interrupciones del servicio durante el período establecido.

Las suspensiones temporales afectarán Vallejuelo, Las Matas de Farfán, Sabaneta y el municipio de San Juan de la Maguana, en la provincia San Juan, además de distintas localidades pertenecientes a la provincia Elías Piña.

La jornada también estará vinculada a las centrales hidroeléctricas Sabaneta y Domingo Rodríguez, de acuerdo con las condiciones operativas necesarias para desarrollar los trabajos de forma segura.

ETED agradeció la comprensión de los usuarios y comunidades que serán impactados y señaló que la intervención forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad, confiabilidad y continuidad del sistema de transmisión eléctrica de la República Dominicana.