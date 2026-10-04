Hipólito Mejía moviliza apoyo a Carolina en Santiago y afirma que la JCE supervisará la interna del PRM

El expresidente encabezó encuentros con dirigentes y simpatizantes en varios puntos de la provincia y llamó a fortalecer el trabajo político de cara a la contienda interna

Bartolo García

Santiago.– El expresidente Hipólito Mejía encabezó una jornada de encuentros políticos en distintos municipios y comunidades de Santiago en respaldo a las aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía, actual alcaldesa del Distrito Nacional, mientras exhortó a la militancia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a fortalecer el trabajo desde las bases.

Durante el recorrido, Mejía sostuvo reuniones con dirigentes y simpatizantes en Gurabo, Jacagua, Palmar y Villa González, entre otras localidades, como parte de las actividades de organización y movilización del proyecto político que respalda a Carolina Mejía.

Frente a la militancia, el exmandatario defendió la competencia democrática dentro del PRM y aseguró que las candidaturas deberán conquistarse mediante el trabajo político. “Aquí el que tenga fuerza va a ganar, y el que no, no va a ganar; porque la democracia se nutre con la fortaleza de la base social. Las candidaturas se obtienen con trabajo constante”, expresó.

Uno de los principales planteamientos de Mejía durante la jornada estuvo relacionado con el proceso interno del partido. El expresidente afirmó que la Junta Central Electoral (JCE) supervisará la contienda interna del PRM, al señalar la importancia de garantizar transparencia institucional durante el proceso.

Al referirse a su experiencia en la vida pública, Mejía destacó la honestidad en el manejo de los recursos del Estado como uno de los principales valores que procura transmitir. “Lo que me dio experiencia fue manejar los fondos públicos con manos limpias. Esa es la herencia que le dejo a mis hijos; no podemos meter la pata”, manifestó.

En los encuentros también participaron integrantes de la estructura política de Carolina Mejía en Santiago, entre ellos Vladimir Santana, Soraya Suárez y Freddy Fernández, además de Rafa Santos, Víctor Méndez y Pedro Gómez. Los dirigentes destacaron el crecimiento de la organización del proyecto en la provincia e instaron a sus seguidores a mantenerse activos.

La jornada contó además con la presencia de Víctor Tomás Méndez, Miguel Antonio Ortega, Nelson Carela, Rubén Reynoso, Limber Cruz, Juan Santana, César Cedeño, Rafael Montilla y Miguel Ferrer (El Charro), entre otros dirigentes, en una serie de actividades con las que el equipo político de Carolina Mejía busca fortalecer su estructura territorial en Santiago.