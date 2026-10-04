Inmotion HUB fortalece la formación tecnológica en RD con capacitación y certificaciones internacionales

A través de Inmotion Academy, el centro apuesta por reducir la brecha de habilidades digitales y ofrecer espacios especializados para el desarrollo de talento y la competitividad empresarial

Bartolo García

Santo Domingo.– Inmotion HUB impulsa la capacitación y certificación de talento tecnológico en la República Dominicana mediante Inmotion Academy, una iniciativa enfocada en fortalecer las competencias digitales y ampliar las oportunidades de formación especializada para profesionales y empresas.

La propuesta forma parte del pilar de Capacitación Ejecutiva del centro y está orientada a ofrecer programas de aprendizaje apoyados en infraestructura tecnológica diseñada para facilitar procesos formativos continuos y especializados.

Entre los espacios disponibles se encuentra Inmo-Core, un salón teórico con capacidad para 12 personas, equipado con puestos de trabajo amplios y pantallas planas para apoyar la visualización de contenidos durante las jornadas educativas.

El centro también dispone de Inmo-Strategy, un espacio con configuración en forma de “U” y capacidad para ocho participantes, concebido para favorecer una interacción más directa entre instructores y asistentes durante capacitaciones que requieren mayor participación.

De acuerdo con Inmotion HUB, estas instalaciones buscan contribuir a reducir la brecha de habilidades digitales y ofrecer herramientas que faciliten la preparación de profesionales frente a las necesidades actuales del mercado laboral y de las organizaciones.

La iniciativa también está dirigida a apoyar los procesos de digitalización y competitividad de las empresas locales, mediante formación especializada y certificaciones de alcance internacional que permitan fortalecer las capacidades de sus equipos.

Desarrollado por Inmotion, Inmotion HUB se presenta como un espacio enfocado en innovación, aprendizaje, desarrollo empresarial y networking, con una propuesta orientada a reunir formación, colaboración y productividad dentro de un mismo ecosistema.