INFOTEP incorpora simulador de soldadura con realidad aumentada para reforzar formación técnica en Santiago

El equipo donado por Xervin permitirá prácticas en procesos MIG, TIG, FCAW y electrodo revestido, con retroalimentación en tiempo real y un entorno de aprendizaje más seguro

Bartolo García

Santiago.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) recibió un simulador de soldadura con realidad aumentada que será integrado a su taller de Soldadura en la Dirección Regional Cibao Norte, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para la capacitación técnica y acercar la formación a las exigencias actuales de la industria.

El equipo fue donado por la empresa Xervin, como resultado de gestiones realizadas por el Instituto Dominicano de la Construcción en Estructuras Metálicas (IDCEM) durante Expo Acero 2026. La entrega fue recibida por la directora regional, Desoaris D’Aza, en representación de la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda.

Durante la actividad, el gerente de Xervin, Juan Leandy Ruiz, junto a su equipo técnico, realizó una demostración sobre el funcionamiento del simulador y sus posibles aplicaciones en los procesos de enseñanza y práctica dentro del área de soldadura.

D’Aza destacó que la incorporación de esta tecnología permitirá ampliar las oportunidades de práctica de los participantes y fortalecer el desarrollo de competencias alineadas con las necesidades actuales del sector productivo. También valoró la alianza entre IDCEM, Expo Acero, Xervin e INFOTEP para incorporar soluciones innovadoras a la formación técnica.

El simulador, Miller AugmentedArc de Miller Electric Co., permite realizar ejercicios mediante realidad aumentada en procesos de soldadura MIG, TIG, FCAW y electrodo revestido, utilizando diferentes materiales y posiciones. La herramienta está diseñada para reproducir situaciones de práctica sin necesidad de iniciar directamente con equipos y materiales reales.

Entre sus funciones se encuentra la retroalimentación en tiempo real sobre el ángulo de trabajo, la velocidad de desplazamiento y la posición, además del registro y calificación del desempeño del usuario, lo que facilita identificar áreas de mejora antes de pasar a ejercicios convencionales.

Con esta donación, el INFOTEP amplía los recursos tecnológicos destinados a la capacitación en soldadura y busca fortalecer la preparación de técnicos con mayores competencias en calidad, precisión y seguridad, respondiendo a las demandas de la industria y a las oportunidades de empleo vinculadas a este sector.