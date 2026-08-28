Festival Presidente apuesta por un formato internacional con música, cultura y experiencias inmersivas

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Festival Presidente regresará con una de las transformaciones más ambiciosas de su historia, incorporando un formato inspirado en grandes encuentros musicales internacionales. La plataforma de Cerveza Presidente, marca de Cervecería Nacional Dominicana, combinará música, cultura, gastronomía y entretenimiento mediante múltiples escenarios y experiencias inmersivas.

Por primera vez, distintos espacios del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte serán integrados en un gran circuito de entretenimiento, permitiendo la operación simultánea de varios escenarios con diferentes propuestas musicales. El público también tendrá acceso a áreas gastronómicas, activaciones interactivas y espacios diseñados para ampliar la experiencia más allá de los conciertos tradicionales.

El festival será producido por Saymon Díaz y su empresa SD Concerts, cuyo equipo tomó como referencia eventos internacionales como Coachella, Lollapalooza y Estéreo Picnic. Díaz explicó que, junto a productores especializados y Live Nation, han trabajado para adaptar elementos de estos formatos internacionales a las características y preferencias del público dominicano.

Entre las principales novedades estará Perro Negro Experience, propuesta surgida de la reconocida discoteca de Medellín y enfocada en el reguetón, que llegará al país como parte de su expansión internacional. A esto se sumará un espectáculo teatral tipo circo que combinará acrobacias aéreas, música en vivo, estructuras móviles, efectos visuales e intervenciones escenográficas, integrando al público dentro de la acción.

La propuesta incluirá además “Dogout por Juan Soto”, un espacio tipo bar y lounge inspirado en los estadios de béisbol y en la trayectoria del pelotero dominicano. La cultura local también estará representada mediante “Colmado La Dura”, una reinterpretación moderna del tradicional colmado dominicano como punto de encuentro para compartir música, entretenimiento y experiencias entre amigos.

Cervecería Nacional Dominicana informó que esta edición contará igualmente con una estrategia de sostenibilidad, accesibilidad y consumo responsable, incluyendo iniciativas para la gestión y recuperación de residuos, facilidades destinadas a personas con discapacidad y medidas orientadas a promover una celebración segura. Los organizadores resaltaron también el impacto económico que generará el evento en áreas como turismo, transporte, gastronomía, producción y servicios.

Con aliados como Scotiabank, Visa, Café Santo Domingo, Petromovil y Rica, Festival Presidente continuará incorporando nuevas experiencias y activaciones que serán anunciadas próximamente. Sus organizadores aseguran que la nueva edición busca elevar el estándar del entretenimiento en República Dominicana y demostrar la capacidad del país para albergar espectáculos y experiencias de alcance internacional.