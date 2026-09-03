Félix Tavárez cuestiona gestión eléctrica y atribuye al Gobierno aumento de pérdidas y déficit

Bartolo García

Santiago, R.D. – El ingeniero Félix Tavárez, vicesecretario de Energía de la Fuerza del Pueblo y exadministrador general de EDENORTE, cuestionó la gestión del Gobierno en el sector eléctrico y afirmó que, tras seis años de administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), los principales indicadores de las empresas distribuidoras reflejan un deterioro que, a su juicio, ya no puede atribuirse a problemas heredados.

Tavárez sostuvo que los apagones, las reclamaciones por facturas elevadas y el incremento de las pérdidas operativas evidencian la falta de una política efectiva para administrar las empresas distribuidoras, modernizar las redes y garantizar mayor estabilidad en el suministro. Según cifras citadas por el dirigente, las pérdidas de las tres EDE rondaban el 39 % a mayo de 2026, mientras que EDENORTE registraba aproximadamente un 26.1 %.

El dirigente opositor también llamó la atención sobre la situación financiera de las distribuidoras. De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo, el déficit de las EDE habría pasado de unos US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025, mientras que entre agosto de 2020 y mayo de 2026 el Estado habría transferido cerca de US$8,450 millones, equivalentes a aproximadamente RD$500,000 millones, para cubrir déficits e ineficiencias del sistema.

Tavárez afirmó que el incremento de los recursos destinados al sector contrasta con las dificultades que, según señaló, continúan experimentando los consumidores. Indicó que las familias y empresas enfrentan interrupciones, fluctuaciones de voltaje y cuestionamientos sobre sus facturas, mientras el Estado debe destinar mayores partidas presupuestarias para sostener las operaciones de las distribuidoras.

El exadministrador de EDENORTE cuestionó además cualquier posibilidad de trasladar nuevos costos de la crisis eléctrica a los usuarios mediante reajustes tarifarios sin antes explicar las causas del aumento de las pérdidas y del déficit. Señaló que durante el primer semestre de 2026 las distribuidoras habrían utilizado RD$68,744 millones, equivalentes al 74.3 % de los recursos presupuestados para todo el año como subsidio eléctrico, por lo que reclamó mayor transparencia sobre el destino y los resultados de esas inversiones.

En cuanto a las reclamaciones de los usuarios, Tavárez consideró que cualquier incremento considerable en una factura debe estar respaldado por mediciones verificables y mecanismos efectivos de protección al consumidor. Agregó que la Fuerza del Pueblo ha recibido inquietudes de ciudadanos que consideran insuficientes las respuestas obtenidas tanto de las empresas distribuidoras como de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM).

Finalmente, Tavárez sostuvo que seis años representan un período suficiente para ejecutar inversiones, modernizar las redes, profesionalizar las distribuidoras y obtener reducciones comprobables de las pérdidas. Reclamó una revisión profunda de la administración de las EDE, mayor transparencia en las inversiones y evaluaciones basadas en resultados, al tiempo que afirmó que el país necesita un servicio eléctrico estable, facturación confiable y una gestión capaz de evitar que las ineficiencias del sistema continúen representando una elevada carga para los consumidores y el presupuesto nacional.