Fedotenis impulsa preparación de entrenadores con programa nacional de capacitación

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) continúa apostando por la capacitación de los profesionales responsables de desarrollar nuevos talentos, mediante la celebración del Curso Play Tennis, una iniciativa dirigida a entrenadores procedentes de diferentes puntos de la República Dominicana para fortalecer sus conocimientos técnicos, tácticos y metodológicos.

La capacitación se desarrolla en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, combinando sesiones teóricas y prácticas. El primer módulo reunió a 12 entrenadores, mientras que una segunda jornada contará con otros 12 participantes, quienes recibirán formación durante todo el día como parte del programa impulsado por la entidad deportiva.

Emmanuel Novas, encargado del curso, da instrucciones a los participantes.

Durante un encuentro con los participantes, el presidente de Fedotenis, Persio Maldonado, resaltó la importancia de mantener una preparación permanente y exhortó a los entrenadores a utilizar las herramientas educativas y los programas de certificación disponibles tanto a través de la Federación como de las plataformas internacionales relacionadas con esta disciplina. Asimismo, anunció que hacia finales de año está prevista la realización de un curso de Nivel 1, que permitirá continuar avanzando en la profesionalización de los técnicos.

Maldonado también dedicó parte de su intervención a la protección de los niños y adolescentes que practican tenis, señalando que la preparación de un entrenador debe abarcar aspectos relacionados con la ética, la conducta profesional y la seguridad de los menores. “Todo el que trabaja con niños tiene que trabajar con las familias”, expresó el dirigente, al insistir en la necesidad de involucrar a padres y tutores ante cualquier situación que requiera atención.

El presidente de Fedotenis explicó además que la institución procura reducir las barreras económicas que puedan limitar el acceso de los entrenadores a programas de capacitación. Para ello, la Federación facilita plataformas educativas, materiales didácticos, libros digitales, alimentación y otros recursos necesarios durante las jornadas, con el objetivo de elevar progresivamente el nivel de quienes tienen la responsabilidad de formar a los tenistas dominicanos.

Como ejemplo de los resultados que puede generar la formación continua, Maldonado destacó el crecimiento de los oficiales nacionales y mencionó el caso de Yamir Jiménez, juez dominicano que ha participado en importantes eventos internacionales, incluyendo Wimbledon. Indicó que se trabaja para continuar elevando su preparación con miras a que pueda asumir mayores responsabilidades como réferi. “En vez de traer a un extranjero que venga a ser réferi, podemos tener a un juez dominicano que sea el jefe de los eventos que se montan aquí”, afirmó.

De su lado, Emmanuel Novas, tutor del Curso Play Tennis, agradeció el respaldo de Fedotenis al proceso de crecimiento profesional de los entrenadores y valoró las condiciones ofrecidas para desarrollar las jornadas, incluyendo las canchas, los materiales y la organización. Novas exhortó a los participantes a mantener su preparación constante para trasladar esos conocimientos a las nuevas generaciones: “Sigamos creciendo como profesionales para así desarrollar jugadores, que es lo que queremos”.