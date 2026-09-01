Fedogolf distingue a Punta Blanca por sus aportes al desarrollo del golf dominicano

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) reconoció a Punta Blanca Golf and Beach Club por su permanente respaldo y contribución al crecimiento del golf en la República Dominicana, durante la ceremonia conmemorativa del 60.º aniversario de la institución, celebrada en el Santo Domingo Country Club.

El encuentro reunió a figuras, instituciones y personalidades vinculadas al desarrollo del golf nacional, quienes fueron distinguidas por sus aportes a lo largo de las seis décadas de historia de Fedogolf. La actividad sirvió además para destacar la evolución alcanzada por esta disciplina y reconocer a quienes han contribuido a su fortalecimiento en diferentes etapas.

La ceremonia estuvo encabezada por Enrique Valverde, presidente de Fedogolf, quien resaltó el trabajo realizado por los fundadores de la Federación, sus expresidentes y respectivos directorios ejecutivos. También valoró el respaldo de clubes, campos de golf, atletas, patrocinadores, entrenadores, colaboradores y voluntarios que han participado en el crecimiento y consolidación de este deporte en el territorio nacional.

En ese contexto, Punta Blanca Golf and Beach Club fue distinguido por su apoyo constante a las iniciativas desarrolladas por Fedogolf y, especialmente, al Tour Juvenil, programa orientado a fomentar la práctica y formación de nuevas generaciones de golfistas. La Federación resaltó el papel del club como aliado para impulsar las actividades y competencias relacionadas con esta disciplina.

La placa de reconocimiento fue recibida por Antonio Ramis, director general de Punta Blanca Golf and Beach Club, quien agradeció la distinción y reafirmó el compromiso de la entidad con el golf dominicano. “Seguiremos apoyando no solo al Tour Juvenil, sino también todos los eventos de Fedogolf y a todo el que ama este deporte”, expresó.

Ramis aseguró que Punta Blanca continuará poniendo sus instalaciones y capacidades al servicio de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del deporte nacional. “Punta Blanca Golf and Beach Club siempre tendrá las puertas abiertas para seguir aportando al golf, al deporte y al país. Cuenten con Punta Blanca Golf and Beach Club”, manifestó el ejecutivo.

La conmemoración de los 60 años de Fedogolf permitió también renovar el compromiso de los distintos sectores vinculados a esta disciplina con su masificación, formación y desarrollo, particularmente entre niños y jóvenes. Con la distinción otorgada, la Federación reconoce a Punta Blanca Golf and Beach Club como uno de sus aliados en el impulso y crecimiento sostenido del golf en República Dominicana.