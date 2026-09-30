Expo Cibao 2026 arranca con más de 150 empresas y una apuesta fuerte por el desarrollo del Cibao

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago apuesta por mayor conectividad, innovación, inversión y articulación empresarial para fortalecer el desarrollo del Cibao

Bartolo García

Santiago.– Expo Cibao 2026 abrió este miércoles 30 de septiembre su 39.ª edición con la participación de más de 150 empresas y marcas de distintos sectores, consolidándose como uno de los principales espacios multisectoriales de negocios de la región Norte. El encuentro se desarrolla en el Parque Central de Santiago bajo el lema “Unidos por la competitividad”.

La exhibición reúne a empresas consolidadas, nuevos negocios, emprendedores e instituciones públicas y privadas vinculadas a áreas como industria, comercio, servicios, tecnología, construcción, banca, salud, educación, agroindustria y gastronomía. Tras el acto inaugural del día 30, la programación comercial continuará hasta el domingo 4 de octubre.

Durante la apertura, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Luis Campos Jorge, sostuvo que la competitividad no depende de una sola empresa, institución o sector, sino de la capacidad de conectar las fortalezas productivas, el talento, la infraestructura y las organizaciones alrededor de objetivos comunes.

“Ninguna ciudad compite sola. Ninguna empresa crece sola. Ninguna región se desarrolla sola”, expresó Campos Jorge, al destacar que Santiago y el Cibao han construido su crecimiento mediante inversión, planificación y articulación entre distintos actores.

El dirigente empresarial resaltó además la evolución de Santiago hacia una economía más diversificada, con creciente presencia de servicios especializados, tecnología, salud, educación superior, construcción, turismo, logística y negocios internacionales, sectores que se suman a la tradicional fortaleza industrial y comercial de la región.

Durante los días de exposición, los visitantes podrán conocer productos, servicios, innovaciones y nuevas propuestas, además de participar en actividades formativas, experiencias de marcas, espacios para emprendimientos y oportunidades de conexión comercial, en una agenda concebida para acercar al público a la capacidad productiva del Cibao.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Expo Cibao mantiene su apuesta por convertir la articulación entre empresas, instituciones y emprendedores en una herramienta para atraer inversión y generar oportunidades, mientras la Cámara de Santiago plantea como reto avanzar hacia una región más conectada, innovadora y preparada para competir en mercados nacionales e internacionales.