Gobierno presenta el Marco Nacional de Credenciales Verificables y su incorporación a Soy Yo RD

El Ministerio de Administración Pública y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información dieron a conocer la nueva funcionalidad que permitirá a las personas portar, presentar y verificar digitalmente información oficial de manera segura, reduciendo documentos y validaciones repetitivas en su interacción con el Estado.

Santo Domingo.– En el marco del Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, celebrado como antesala de la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC) y de la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) presentaron el Marco Nacional de Credenciales Verificables y la incorporación de esta capacidad a Soy Yo RD, la Carpeta Ciudadana.

El nuevo marco, establecido mediante resolución del Ministerio de Administración Pública, define reglas comunes para que las instituciones públicas puedan emitir, presentar y verificar progresivamente información oficial mediante credenciales digitales, preservando la autoridad y responsabilidad de cada institución sobre la información que administra.

Su incorporación a Soy Yo RD representa un nuevo paso en la evolución de los servicios digitales del Estado que permitirá a los ciudadanos portar y demostrar digitalmente información oficial acreditada por las instituciones públicas.

El director general de la OGTIC, Edgar Batista, también presidente de la Red GEALC durante el 2026, destacó que este avance forma parte de un proceso de transformación que coloca al ciudadano en el centro de los servicios digitales.

“Ya no estamos hablando simplemente de enseñar una imagen o un PDF. Estamos hablando de poder demostrar digitalmente que una información fue emitida por la entidad responsable y que continúa siendo válida. Pasamos de mostrar un documento a demostrar una información”, expresó Batista.

Asimismo, explicó que las Credenciales Verificables representan la continuidad de capacidades que el Estado dominicano ha venido desarrollando en materia de identidad digital, interoperabilidad y servicios digitales, con el fin de crear un ecosistema en el que las instituciones podrán participar como emisoras y verificadoras, manteniendo cada una la autoridad sobre la información que administra.

En ese sentido, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que esta presentación de las credenciales verificables tiene una importancia que va mucho más allá de su componente tecnológico. “Estamos construyendo capacidades para que la información oficial pueda acompañar a las personas en el entorno digital, de una manera segura y portable”.

Freund sostuvo que uno de los grandes desafíos sobre el que han estado trabajando y en el que avanzan de manera sistemática, es en pasar de instituciones que trabajan de manera fragmentada a un Estado que funcione de manera integrada. “Y esa integración tiene un propósito muy concreto: hacerle la vida más fácil a la gente”, enfatizó el ministro.

El Ministerio de Administración Pública, como órgano rector de la Administración Digital, establece el marco normativo y funcional para la adopción de las Credenciales Verificables en el sector público, mientras que la Ogtic, como brazo técnico y operativo, desarrolla y habilita las capacidades tecnológicas comunes requeridas para su emisión, presentación y verificación, en coordinación con las instituciones participantes.

La iniciativa abre la posibilidad de incorporar progresivamente nuevos casos de uso y más instituciones, fortaleciendo un ecosistema de servicios públicos interoperables, seguros y centrados en las necesidades de las personas.

Junto a Batista y Freund, participaron Armando Manzueta, viceministro de Innovación Pública y Digital del Ministerio de Administración Pública, quien explicó el marco institucional, regulatorio y de seguridad para la adopción de las Credenciales Verificables; y Evlyn Peguero, de la Dirección de Arquitectura Digital de la OGTIC, quien presentó los aspectos técnicos y el funcionamiento de la solución.

Más sobre las credenciales verificables

La iniciativa busca avanzar de un modelo basado en la presentación reiterada de documentos hacia uno en el que determinados atributos e informaciones puedan ser emitidos y comprobados digitalmente, fortaleciendo la confianza en los servicios públicos y facilitando la interacción entre ciudadanos, empresas e instituciones.

A través de esta nueva funcionalidad, una persona podrá disponer de una credencial oficial en Soy Yo RD, presentarla digitalmente y permitir que una institución o tercero autorizado compruebe su autenticidad. De esta manera, se reduce progresivamente la necesidad de intercambiar fotografías, copias, certificaciones o documentos físicos para realizar determinadas validaciones.

El modelo adoptado es de carácter federado: las instituciones continúan siendo responsables de sus registros y fuentes autoritativas de información, mientras las credenciales permiten que esa información pueda acompañar a las personas y ser verificada cuando resulte necesaria para la prestación de un servicio. Esto evita crear un nuevo repositorio centralizado de información y permite construir confianza digital sobre las fuentes oficiales existentes.

Las primeras instituciones que participan en este proceso, además del MAP y la OGTIC, incluyen al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que avanzan en casos de uso para transformar información que actualmente emiten o verifican en credenciales digitales.

Esta funcionalidad forma parte de la agenda de Infraestructura Pública Digital (DPI) de República Dominicana, orientada a fortalecer la identidad digital, la interoperabilidad, la gobernanza de datos y los servicios de confianza. Este proceso cuenta con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI) y Co-Develop, socios que han apoyado al país en el fortalecimiento de sus capacidades de infraestructura pública digital y en el desarrollo de este nuevo ecosistema de confianza digital.

La incorporación de Credenciales Verificables a Soy Yo RD forma parte de una agenda más amplia de Infraestructura Pública Digital (DPI) que articula capacidades comunes de identidad digital, interoperabilidad, gobernanza de datos, firma digital y servicios de confianza, entre otras herramientas destinadas a simplificar la relación entre las personas y el Estado.