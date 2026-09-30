Alcaldía intensifica operativos de poda y limpieza preventiva ante incidencia de aguaceros en la capital

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional mantiene jornadas de poda preventiva e intensificó sus acostumbrados operativos de limpieza de imbornales y filtrantes ante la incidencia de aguaceros locales.

Por instrucciones de Carolina Mejía, camiones succionadores se han mantenido realizando estás limpiezas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

Las brigadas del ayuntamiento han sido desplegadas en varios puntos de la demarcación, tales como las cercanías del Centro Olímpico y del Club Los Prados, la avenida V Centenario, George Washington, Independencia y Los Ríos, el ensanche Paraíso, entre otros.

Además, los brigadistas han realizado cuneteos para evitar que sedimentos y desechos tapen los filtrantes.

Asimismo, colaboradores de la Dirección de Gestión Ambiental se han mantenido desarrollando la poda árboles en distintos sectores para mantener la seguridad de los transeúntes y la visibilidad en las vías.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó este miércoles chubascos locales en algunas provincias, así como en el Distrito Nacional, donde se esperan aguaceros y tronadas.

El cabildo reitera su llamado a los residentes del DN a no sacar las fundas de desechos a los frentes de las casas y a las aceras en momentos en los que se esperan lluvias, para evitar que sean arrastradas y causen inundaciones por la obstrucción de imbornales.