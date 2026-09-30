SNS realizará cruzada nacional para promover prevención y estilos de vida saludables

La iniciativa busca fortalecer la promoción de la salud y prevenir enfermedades asociadas a hábitos y factores de riesgo modificables

Santo Domingo.– El titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, anunció el inicio de una cruzada nacional de promoción y prevención de la salud, orientada a impulsar prácticas que favorezcan el bienestar y contribuyan a reducir la aparición de enfermedades y complicaciones prevenibles, con énfasis en una alimentación adecuada, actividad física y otros hábitos saludables.

Landrón explicó que la iniciativa parte de los avances alcanzados en el fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud, que actualmente cuenta con más de un 85 % de su red hospitalaria consolidada, mientras la Red de Atención Primaria continúa en proceso de fortalecimiento y expansión.

El titular del SNS señaló que, ante estos avances, el país debe incrementar los esfuerzos para evitar que las personas enfermen y procurar que quienes necesiten atención lleguen oportunamente a los servicios de salud, antes de presentar complicaciones.

“Necesitamos establecer una alianza nacional por una vida saludable, en la que participen las familias, las comunidades, los centros educativos, las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones sociales, porque la promoción de la salud y la prevención de enfermedades es una responsabilidad que debemos asumir entre todos”, apuntó.

El doctor Landrón destacó la importancia de mantener una alimentación balanceada y nutritiva, reducir el consumo de sal, azúcares, bebidas gaseosas y grasas, así como incorporar hábitos que contribuyan a prevenir enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. En este contexto, resaltó la implementación de la estrategia HEARTS, orientada a fortalecer la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares desde el primer nivel de atención, mediante acciones dirigidas a la detección temprana, el manejo adecuado de factores de riesgo y la adherencia al tratamiento.

El funcionario indicó que la prevención también debe abarcar factores relacionados con la salud materno-infantil, entre ellos el bajo peso al nacer y la prematuridad, mediante el seguimiento adecuado del embarazo, una alimentación materna apropiada y el acceso oportuno a los servicios de salud.

Landrón resaltó el papel de la Atención Primaria dentro de esta cruzada, debido a su cercanía con las comunidades y su capacidad para desarrollar acciones de promoción, prevención, detección temprana y seguimiento de las personas, antes de que las enfermedades requieran intervenciones de mayor complejidad.

Como parte de esta visión, el SNS busca ampliar las acciones de educación y orientación en salud para que la población pueda identificar factores de riesgo, adoptar medidas preventivas y utilizar de manera oportuna los servicios disponibles en la Red Pública.

Finalmente, el doctor Landrón indicó que el propósito es avanzar hacia una población con mayor conocimiento sobre el cuidado de su salud, reducir factores de riesgo y favorecer una atención más oportuna, con énfasis en la prevención de enfermedades y el bienestar de las personas a lo largo de las distintas etapas de la vida.