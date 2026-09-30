Premiación anual de la ACDS: Madelyn Rodríguez y Melvin Marcelino atletas del año, Elwin Peña y Ezequiel Sosa, cronistas más destacados

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Santiago, República Dominicana (30-09-2026).- La taekwondoista Madelyn Rodríguez y el velocista Melvin Marcelino, fueron escogidos como los más destacados en la gran gala anual, atletas del Año de esta provincia, mientras que, el Súper Profe Elwin Peña y Ezequiel Sosa, lograron ser los comunicadores del deporte más sobresalientes, en la actividad que realizó el pasado martes, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA),

Ambos atletas, miembros de sus respectivas selecciones nacionales, taekwondo y atletismo, consiguieron resonantes triunfos internacionales en representación de la República Dominicana y en el país, Marcelino, es recordista nacional de los cien metros planos.

Mientras que, el Súper Profe y Sosa, son dos destacados comunicadores deportivos que se distinguen en su programa Pasión Deportiva, así como en direcciones de prensa de eventos deportivos, destacando más en el torneo de baloncesto superior de Santiago.

El propulsor deportivo, Rigoberto Tavárez, fue reconocido por su trayectoria en el deporte, recibió una placa de reconocimiento que entregó el pleno de la directiva de la ACDS, Américo Cabrera, presidente; Pablo Ruviera, vicepresidente; Franklin Peralta, tesorero; Moisés Peña, secretario general; Pedro Joel Marte, secretario de actas; Pascasio -Paco- Pérez, vocal y Ana Osnelly Cabrera, encargada de Relaciones Públicas.

Para iniciar el evento fue interpretado el Himno Nacional Dominicano y el presidente de la ACDS, Américo Cabrera, dijo el discurso central, en el que destacó el esfuerzo y sufrimiento de los atletas para competir en representación de su país y provincia, felicitando su accionar, entre otras cosas.

El opening estuvo a cargo del grupo de baile de la Osthree60 Academy, la alegría la presentó el divertido Lyondi Osorio y su travieso muñeco Ñeñeco, con los auspicios de, Banreservas y Miderec, copatrocinada por, Alcaldía de, Santiago, Fundación Cibao FC, ProIndustria, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, La Aurora, Castro Sport, Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA Cementos Cibao, La Aurora, Baldom y Café Kora.

Atletas galardonados:

Taekwondo femenino, Madelyn Rodríguez y masculino, Pedro Luis Martínez.

Atletismo femenino, Adalgisa Torres y masculino, Melvin Marcelino.

Natación femenina, Darielys Ortiz y masculina, Cristian Ramos.

Boxeo femenino, Esther Jiménez y masculino, Wimer Valerio.

Fútbol femenino, Gía Fernández y masculino, Miguel Muñoz.

Asociaciones del Año, ABASACA y Boxeo.

Béisbol Profesional, Alberto Rodríguez; Aguilucho o Santiaguero en Grandes

Ligas, Geraldo Perdomo.

Béisbol Olímpico, Orwin Mejía.

Baloncesto femenino, Mary Coronado y masculino, Raúl Torres.

Baloncesto Profesional, Adris de León.

Fútbol Profesional, Javier Roces.

Fisiculturismo femenino, Elizabeth Jiménez y masculino, Darlin Rodríguez.

Kickboxing femenino, María Angélica Peña y masculino, Jordi Alexander Pérez.

Ciclismo femenino, María Vega y masculino, Ruddy Germosén.

Softbol femenino, Anabel Ulloa y masculino, Elías Valerio.

Tenis femenino, Paz Cabral y masculino, Elio Mella.

Tenis de Mesa femenino, Eva Brito y masculino, Ramón Vila Mena.

Karate femenino, Karelin Tavárez y masculino, Víctor Ureña.

Premios Luís Luque:

Camarógrafo del Año, Premio Bernardo Minier: Carlos José Delmonte.

Fotógrafo del Año, Premio Antonio Martínez, Tony Núñez y Charlie Martin.

Cronista Femenina, Premio Dionisia Pérez, Zobeida Rivas.

Programa de Radio, Premio Reynaldo Filpo, Mañana Deportiva- Elwin Peña.

Programa de Televisión, Premio César Delmonte y Consuegra, Infodeportivas Santana Martinez y Leña Deportiva, David Cepeda.

Prensa Escrita, Premio Domingo Saint- Hilaire Hijo, Kevin Cabral.

Programa Semanal o Especializado, Pasión Deportiva.

Medios Digitales, Premio Rafael Pappy Pérez, Elwin Peña & Emanuel Tavárez.

Locutor Comercial Premio, Virgilio Cepeda, Wilson Silverio.

Cronista Militante, Premio Juan Mendoza, Francisco Santos Nave.

Cronista en el Extranjero, Premio Rafael Paquete Fernández, Martin Zapata.

Plataforma Digital, Premio Héctor García, Liga Work & E&E Sports.

Comentarista del Año, Premio Félix Bruno, Kevin Cabral & Juan Saint-Hilaire.

Narrador del Año, Premio Ramón de Luna, Santana Martinez y José Luis Rodríguez.

Los premios fueron entregados diferentes personalidades.