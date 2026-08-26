ETED inicia nueva etapa de gobernanza con primera reunión de su Consejo de Administración

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) celebró la primera sesión de su Consejo de Administración bajo su nueva estructura institucional, dando inicio a una etapa enfocada en fortalecer la gobernanza, la dirección estratégica y la capacidad de respuesta ante los desafíos del sistema eléctrico nacional.

La conformación del nuevo órgano responde a las disposiciones del Decreto núm. 55-26, emitido por el presidente Luis Abinader, que readecúa la estructura jurídica y organizacional de la ETED y consolida su condición de empresa pública estratégica bajo principios de gestión y gobernanza corporativa.

La sesión fue encabezada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en calidad de presidente del Consejo de Administración, acompañado por el vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez, quien desempeña las funciones de secretario. También participaron los ministros José Ignacio Paliza y Paíno Henríquez, así como los ingenieros Pedro Valdéz y Rafael Almonte.

Durante la reunión fueron analizadas las principales prioridades para fortalecer y modernizar la infraestructura nacional de transmisión eléctrica, con especial atención a la eficiencia, sostenibilidad y confiabilidad del sistema. Las autoridades también evaluaron la necesidad de preparar la red para responder al crecimiento de la demanda y a las transformaciones tecnológicas del sector.

Alfonso Rodríguez destacó que la nueva estructura permitirá fortalecer la toma de decisiones estratégicas con una visión de largo plazo. Explicó que la ETED trabaja para desarrollar una infraestructura de transmisión más robusta, confiable y eficiente, capaz de incorporar nuevas tecnologías y acompañar el proceso de transición energética de la República Dominicana.

La nueva organización institucional busca además reforzar los mecanismos de dirección, supervisión, transparencia y rendición de cuentas, incorporando principios de gobernanza corporativa a la administración de la empresa. El Consejo tendrá entre sus responsabilidades definir y dar seguimiento a las políticas y decisiones estratégicas vinculadas al funcionamiento y expansión de la red de transmisión.

La ETED señaló que esta primera sesión reafirma su compromiso con una gestión moderna y eficiente y con el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). El nuevo modelo, establecido mediante el Decreto 55-26 del 30 de enero de 2026, procura elevar los estándares administrativos y preparar a la empresa para los retos derivados de la transición energética y digital del país.