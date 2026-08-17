Ernesto Rodríguez García asume la dirección de la Policía Nacional por disposición de Abinader

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader designó al general Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional, como parte de los cambios que realiza el Poder Ejecutivo en diferentes instituciones del Estado. La disposición presidencial también establece su ascenso al rango de mayor general para asumir las nuevas responsabilidades.

Con el nombramiento, Rodríguez García pasa a encabezar la principal institución responsable de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en República Dominicana, en momentos en que el Gobierno continúa desarrollando el proceso de transformación y fortalecimiento de la Policía Nacional.

La disposición se realiza conforme a lo establecido en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que establece que la Dirección General debe estar encabezada por un oficial general policial activo, quien deberá ostentar el rango de mayor general durante el ejercicio de sus funciones.

El decreto presidencial también deja sin efecto el artículo 1 del Decreto núm. 111-26, emitido el 17 de febrero de 2026, mediante el cual había sido designado el anterior titular de la Policía Nacional, formalizando de esta manera el relevo en la máxima dirección de la institución.

Asimismo, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz fue colocado en honrosa situación de retiro, luego del cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional. La medida pone fin a su período al frente del cuerpo del orden y da paso a una nueva etapa bajo la conducción de Rodríguez García.

La designación del nuevo director se produce dentro de la jornada de movimientos y reorganización del tren gubernamental impulsada por el presidente Abinader, que ha incluido cambios en diferentes organismos civiles, militares y áreas estratégicas de la administración pública.

Con la llegada de Ernesto Rafael Rodríguez García a la Dirección General de la Policía Nacional, el Gobierno abre una nueva etapa en la conducción de la institución, mientras continúa implementando cambios orientados al fortalecimiento de los organismos estatales y de las estructuras responsables de la seguridad del país.