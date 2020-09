View this post on Instagram

Con gran placer tuvimos el privilegio de recibir en la mañana de hoy en el Aeródromo Doméstico Arroyo Barril al helicóptero presidencial Eurocopter EC155, matrícula FAD 3070, que trasladó al presidente @LuisAbinader durante su visita y recorrido por la provincia de Samaná.⁣ ⁣ Así mismo participamos junto al Clúster Turístico @GoSamana de la reunión junto al presidente Abinader, el ministro de @mturismord @DavidColladoM y otras autoridades para conversar sobre la recuperación y fortalecimiento de la actividad turística en toda la zona.⁣ ⁣ Como operadores de los dos aeropuertos que sirven a #Samaná y sus alrededores, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance para el fortalecimiento del destino y el desarrollo del turismo.