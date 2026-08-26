EDENORTE anuncia repotenciación de subestación Zona Franca Santiago

SANTIAGO, República Dominicana.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE Dominicana) informó que este miércoles 26 de agosto de 2026 realiza trabajos de repotenciación en el transformador T2 de la subestación Zona Franca Santiago, por lo que será necesario interrumpir temporalmente el servicio eléctrico en diferentes comunidades del municipio Santiago de los Caballeros.



Las labores se desarrollarán desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde y afectarán los circuitos ZFSA114, ZFSA117 y ZFSA103. La suspensión programada permitirá que el personal técnico ejecute los trabajos bajo las condiciones de seguridad requeridas.



La intervención contempla la sustitución del transformador existente, con capacidad de 37 megavoltamperios (MVA), por una unidad de 50 MVA. Esta obra representa una inversión aproximada de RD$100 millones y permitirá aumentar la capacidad de transformación de la subestación para responder al crecimiento de la demanda eléctrica en Santiago.



Con la entrada en operación del nuevo equipo, EDENORTE busca mejorar la confiabilidad de la subestación, reducir las posibilidades de sobrecarga y fortalecer la continuidad y calidad del servicio eléctrico en toda su zona de influencia. La obra beneficiará aproximadamente a 40,387 clientes.



Sectores con interrupciones programadas



En el circuito ZFSA114, el servicio será interrumpido de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en Los Prados, Jacagua, Los López, Jacagua Arriba, Jacagua al Medio, La Búcara, Palo Alto, El Aguacate, Los Cocos, San Francisco, Los Frías, Santiago Viejo, La Delgada, Los Tocones y Los Ventura.



Durante el mismo horario serán afectados los clientes conectados al circuito ZFSA117, correspondiente a los sectores Habitacional Rafey, Urbanización Don Jaime, Batey 1, El Flumen, Guayacanal, Hato del Yaque, Los Jiménez, Los Mandarines, Villa Bao y Villa Fátima.



También se producirán interrupciones en el circuito ZFSA103, que comprende Monte Rico, Ensanche Mella II, El Manguito, La Gloria de Cienfuegos, Ingenio Arriba, La Pulga de Cienfuegos, Los Solares y La Unión II.



EDENORTE explicó que estas interrupciones son indispensables para completar una obra estratégica destinada a modernizar la infraestructura eléctrica y garantizar un sistema con mayor capacidad, seguridad y eficiencia.



La empresa agradece la comprensión de los clientes y recomendó tomar las previsiones necesarias durante el período anunciado. El servicio será restablecido de manera progresiva una vez concluyan las labores técnicas y se compruebe que el nuevo equipo puede operar de forma segura.



Estos trabajos forman parte del programa de inversiones que desarrolla EDENORTE para modernizar sus instalaciones, ampliar su capacidad de transformación y ofrecer un suministro eléctrico más confiable a los hogares, comercios, industrias e instituciones de su área de concesión.