Eclipse lunar parcial cautiva a observadores en América y Europa

Millones de personas dirigieron su mirada al cielo para observar un eclipse lunar parcial, fenómeno astronómico que pudo apreciarse desde diferentes puntos de América y Europa, además de algunas zonas de África.

Durante el evento, una parte de la Luna quedó cubierta por la sombra de la Tierra, produciendo cambios visibles en su iluminación y ofreciendo una imagen particular del satélite natural durante las distintas fases del eclipse.

Un avión despega durante el inicio del eclipse en San Diego, California (EE UU).

Mike Blake (REUTERS)

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la tonalidad rojiza adquirida por la superficie lunar, característica que popularmente ha llevado a denominar este tipo de espectáculo como “luna de sangre”.

🔴𝗟𝗮 𝗹𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲 𝘁𝗶𝗻̃𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗼𝗷𝗼



Un eclipse lunar parcial profundo tiñe la Luna de rojo cobrizo esta noche, alcanzando su máximo alrededor de la medianoche ET con el 96% del disco cubierto. pic.twitter.com/M4PFwRa31u — Pluma Libre (@PlumaLibrePress) August 28, 2026

En Estados Unidos, el fenómeno pudo apreciarse con una porción considerable de la Luna cubierta, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos destacados para aficionados y personas interesadas en la observación del cielo nocturno.

El eclipse también fue seguido desde diversos países de Europa y otras regiones del mundo, donde las condiciones meteorológicas permitieron contemplar y fotografiar algunas de sus fases.

Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, provocando que su sombra alcance total o parcialmente al satélite. El espectáculo volvió a despertar el interés por la astronomía y dejó llamativas imágenes desde distintos lugares del planeta.