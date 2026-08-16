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Deporte

Dominicano Joshua Báez hace historia en MLB con tres jonrones en su debut

El joven de 23 años conectó cuadrangular en cada uno de sus primeros tres turnos y remolcó cinco carreras en la victoria 8-4 de los Cardinals sobre los Cubs
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Joshua Baez pega tres jonrones en sus primeros tres turnos en MLB eljacaguero
Joshua Báez observa el viaje de la esférica al conectar su segundo jonrón para St. Louis Cardinals en su debut en MLB. Jessie Alcheh/Getty Images

Bartolo García

CHICAGO.– El dominicano Joshua Báez protagonizó un debut histórico en las Grandes Ligas al conectar tres jonrones en sus primeros tres turnos al bate, convirtiéndose en el primer pelotero en conseguir semejante hazaña y encabezando el triunfo 8-4 de los St. Louis Cardinals sobre los Chicago Cubs en Wrigley Field.

El joven de 23 años, ascendido desde la sucursal Triple-A de Memphis antes del encuentro, necesitó apenas un lanzamiento para conectar el primer cuadrangular de su carrera en MLB. Báez castigó un envío de Matthew Boyd con un batazo estimado en 449 pies, depositando la pelota entre los jardines izquierdo y central.

La espectacular presentación apenas comenzaba. Báez volvió a sacar la pelota del parque en su segundo turno y completó la histórica jornada con otro jonrón en la sexta entrada, logrando tres vuelacercas consecutivos en sus primeras tres visitas al plato. Sus batazos salieron por diferentes zonas de los jardines, demostrando el poder que lo convirtió en uno de los principales prospectos de la organización.

El dominicano terminó el partido de 4-3, con tres cuadrangulares y cinco carreras impulsadas, convirtiéndose inmediatamente en la figura ofensiva de los Cardinals. Su actuación resultó determinante para que San Luis consiguiera la victoria 8-4 ante Chicago durante la jornada del sábado.

El momento tuvo un significado todavía más especial para Báez, quien contó con la presencia de alrededor de 30 familiares en Wrigley Field, incluida su madre, Yris. Tras el encuentro, sus familiares se reunieron con él en el terreno para inmortalizar con fotografías una jornada que quedará marcada en su carrera profesional.

Es simplemente irreal. No solo dar un hit, sino tres jonrones… es una locura”, expresó Báez después de completar una presentación que superó incluso las expectativas generadas alrededor de su llegada a las Grandes Ligas, después de aproximadamente cinco años de desarrollo en las ligas menores.

Joshua Baez eljacaguero

El mánager de los Cardinals, Oliver Mármol, había resaltado antes del encuentro la capacidad física, confianza y mentalidad de Báez, considerado el tercer mejor prospecto de San Luis por MLB Pipeline. Horas después, el dominicano respondió con una actuación sin precedentes: tres turnos iniciales, tres jonrones y un debut que inscribió su nombre en la historia de las Grandes Ligas.

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El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

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