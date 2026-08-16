Dominicano Joshua Báez hace historia en MLB con tres jonrones en su debut

Bartolo García

CHICAGO.– El dominicano Joshua Báez protagonizó un debut histórico en las Grandes Ligas al conectar tres jonrones en sus primeros tres turnos al bate, convirtiéndose en el primer pelotero en conseguir semejante hazaña y encabezando el triunfo 8-4 de los St. Louis Cardinals sobre los Chicago Cubs en Wrigley Field.

El joven de 23 años, ascendido desde la sucursal Triple-A de Memphis antes del encuentro, necesitó apenas un lanzamiento para conectar el primer cuadrangular de su carrera en MLB. Báez castigó un envío de Matthew Boyd con un batazo estimado en 449 pies, depositando la pelota entre los jardines izquierdo y central.

Historia para Joshua Báez 🇩🇴🔥: primer jugador en la historia de MLB en conectar 3 HR en su día de debut.



La saco por los 3 lados de los jardines. pic.twitter.com/CFknCyBn7l — Mike Rodriguez (@mikedeportes) August 15, 2026

La espectacular presentación apenas comenzaba. Báez volvió a sacar la pelota del parque en su segundo turno y completó la histórica jornada con otro jonrón en la sexta entrada, logrando tres vuelacercas consecutivos en sus primeras tres visitas al plato. Sus batazos salieron por diferentes zonas de los jardines, demostrando el poder que lo convirtió en uno de los principales prospectos de la organización.

El dominicano terminó el partido de 4-3, con tres cuadrangulares y cinco carreras impulsadas, convirtiéndose inmediatamente en la figura ofensiva de los Cardinals. Su actuación resultó determinante para que San Luis consiguiera la victoria 8-4 ante Chicago durante la jornada del sábado.

Joshua Báez conectó cuadrangular en sus primeros TRES turnos en Ligas Mayores! 💪.



El dominicano-americano se convirtió en el primer jugador en la historia en lograr esta hazaña 🇩🇴. pic.twitter.com/Z25qn4BpiQ — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) August 15, 2026

El momento tuvo un significado todavía más especial para Báez, quien contó con la presencia de alrededor de 30 familiares en Wrigley Field, incluida su madre, Yris. Tras el encuentro, sus familiares se reunieron con él en el terreno para inmortalizar con fotografías una jornada que quedará marcada en su carrera profesional.

“Es simplemente irreal. No solo dar un hit, sino tres jonrones… es una locura”, expresó Báez después de completar una presentación que superó incluso las expectativas generadas alrededor de su llegada a las Grandes Ligas, después de aproximadamente cinco años de desarrollo en las ligas menores.

El mánager de los Cardinals, Oliver Mármol, había resaltado antes del encuentro la capacidad física, confianza y mentalidad de Báez, considerado el tercer mejor prospecto de San Luis por MLB Pipeline. Horas después, el dominicano respondió con una actuación sin precedentes: tres turnos iniciales, tres jonrones y un debut que inscribió su nombre en la historia de las Grandes Ligas.