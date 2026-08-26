Defensa refuerza capacidad operativa de la Armada y Fuerza Aérea con nuevos equipos

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Defensa reforzó las capacidades operativas de la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) mediante la entrega de equipos militares, armamento, accesorios y avituallamiento, como parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas impulsado por el Gobierno.

Los actos fueron encabezados por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y se desarrollaron de manera consecutiva en la Base Naval “27 de Febrero”, en Sans Soucí, y en la Base Aérea de San Isidro. Las entregas buscan mejorar la preparación, capacidad de respuesta y condiciones de servicio de los miembros de ambas instituciones.

Entre los equipos suministrados figuran fusiles IWI ARAD calibre 5.56 mm, ametralladoras NEGEV calibre 7.62 mm, fusiles de precisión Barrett y Daniel Defense y lanzagranadas MGL calibre 40 mm, además de diversos accesorios. También fueron distribuidos uniformes de faena elaborados por la Industria Militar Dominicana, botas, zapatos y otros artículos destinados al personal.

Fernández Onofre afirmó que la incorporación de nuevos equipos debe estar acompañada de entrenamiento, disciplina, profesionalización y estrictos controles para su utilización. El ministro sostuvo que las entregas representan también la confianza depositada por la Nación en los hombres y mujeres responsables de cumplir las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas.

Durante su visita a la Base Naval “27 de Febrero”, el titular de Defensa destacó el papel estratégico de la Armada en la protección de las costas, aguas jurisdiccionales y espacios marítimos del país. Señaló que la condición insular de República Dominicana hace indispensable disponer de personal preparado y de los recursos necesarios para responder a amenazas contra la soberanía y la seguridad nacional.

Posteriormente, en la Base Aérea de San Isidro, Fernández Onofre resaltó la responsabilidad de la Fuerza Aérea en la protección y vigilancia del espacio aéreo nacional, además de su participación en operaciones conjuntas, transporte y movilidad militar, atención de emergencias y apoyo a otras instituciones estatales. “La capacidad operacional nace cuando buenos soldados reciben equipamiento y entrenamiento y los utilizan con disciplina, coordinación y profesionalismo”, manifestó.

El ministro recordó que las armas y equipos entregados pertenecen a la Nación y deben utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de las misiones constitucionales y legales. Asimismo, indicó que el Ministerio de Defensa continuará fortaleciendo la Armada y la Fuerza Aérea mediante nuevos medios, capacitación permanente y el desarrollo de la Industria Militar Dominicana, con el objetivo de elevar la capacidad de respuesta en defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales.