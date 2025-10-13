Luis Abinader y el aumento del endeudamiento en su gobierno

Por Salvador Holguín: Diciendo lo que Otros Callan

Debate sobre la deuda externa durante el gobierno de Luis Abinader

Sectores de la oposición han señalado que la deuda externa ha crecido de forma alarmante durante la administración del presidente Luis Abinader. Sin embargo, para emitir un juicio responsable es fundamental analizar la evolución histórica de la deuda pública en la República Dominicana.

Al revisar los datos oficiales y el contexto de los gobiernos recientes, se puede comprender mejor el comportamiento de la deuda externa y su impacto en la economía nacional. Este análisis permite contrastar las percepciones con cifras concretas y evaluar con objetividad la gestión financiera del actual gobierno.

El antecedente histórico de la deuda de República Dominicana

La deuda pública de República Dominicana tiene raíces que se remontan a varias décadas, marcando un camino complejo en la economía nacional. Comprender este antecedente histórico es clave para analizar la situación financiera actual del país.



Orígenes y evolución de la deuda dominicana

Desde mediados del siglo XX, la República Dominicana comenzó a contraer préstamos externos para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo. Estos compromisos financieros fueron creciendo con el tiempo, impulsados por necesidades de inversión y políticas económicas.

Sin embargo, el aumento sostenido de la deuda generó desafíos para la sostenibilidad fiscal del país. La combinación de factores externos e internos influyó en la acumulación de pasivos, afectando la estabilidad económica.



Impacto en la economía y la sociedad dominicana

La gestión de la deuda pública ha tenido un impacto directo en la economía dominicana, condicionando las políticas públicas y el gasto social. Además, el nivel de endeudamiento ha influido en la percepción de los inversionistas y organismos internacionales sobre la capacidad financiera del país.

En resumen, analizar el antecedente histórico de la deuda de República Dominicana permite entender mejor los retos actuales y las estrategias necesarias para asegurar un crecimiento económico sostenible y responsable.

Evolución de la deuda externa en la República Dominicana: de 2000 a 2012

Cuando Hipólito Mejía asumió la presidencia en el año 2000, se encontró con una deuda externa cercana a los 3,200 millones de dólares, heredada del gobierno de Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Durante su gestión, esta cifra se incrementó hasta aproximadamente 6,500 millones de dólares.



Gestión de Leonel Fernández entre 1996 y 2000

En su primer período presidencial, entre 1996 y 2000, Leonel Fernández logró reducir la deuda en cerca de 300 millones de dólares, mostrando un enfoque de consolidación financiera. Sin embargo, su visión cambió en su segundo mandato.



Aumento significativo de la deuda durante 2004-2012

Al regresar al poder en 2004, Fernández modificó la estrategia económica. En los ocho años que gobernó hasta 2012, la deuda externa dominicana se disparó hasta alcanzar los 19,900 millones de dólares. Esto implica que su administración contrajo préstamos por un monto cercano a los 13,000 millones de dólares.

Este incremento sustancial de la deuda pública marcó un cambio drástico en la política fiscal del país durante la primera década del siglo XXI, reflejando las prioridades y desafíos económicos enfrentados por la República Dominicana en ese período.

El aumento de la deuda durante el gobierno de Danilo Medina (2012-2020)

Durante los dos periodos presidenciales de Danilo Medina, entre 2012 y 2020, la deuda pública de la República Dominicana experimentó un crecimiento significativo.

Sin enfrentar una crisis internacional ni emergencias internas que lo justificaran, el endeudamiento aumentó en 25,000 millones de dólares, alcanzando un total de 44,000 millones de dólares al concluir su mandato.

Este incremento en la deuda ha sido un tema central en el análisis económico y político del país, generando debates sobre la sostenibilidad fiscal y las políticas públicas implementadas durante esos años.

La realidad de Abinader frente a la deuda pública

El presidente Luis Abinader enfrenta una realidad compleja en torno a la deuda pública de la República Dominicana. La gestión actual debe equilibrar el crecimiento económico con la responsabilidad fiscal para evitar un incremento insostenible del endeudamiento.



Contexto económico y deuda nacional

En los últimos años, la deuda externa e interna del país ha experimentado un aumento significativo. Este crecimiento responde, en parte, a las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia y reactivar la economía nacional. Sin embargo, el manejo adecuado de estos recursos es clave para garantizar la estabilidad financiera.



Desafíos y estrategias del gobierno

El gobierno de Abinader ha implementado políticas para controlar el déficit fiscal y promover inversiones estratégicas. Estas acciones buscan reducir la dependencia de financiamiento externo y fortalecer las finanzas públicas a largo plazo. No obstante, el reto permanece vigente, ya que la deuda sigue siendo un tema prioritario en la agenda económica.



Perspectivas y recomendaciones

Para lograr una gestión sostenible de la deuda, es fundamental que las instituciones financieras y el sector público trabajen de la mano. La transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos serán determinantes para mejorar la confianza de los inversionistas y garantizar el desarrollo económico del país.

En definitiva, la realidad de la deuda en la administración de Luis Abinader refleja un equilibrio delicado entre la necesidad de inversión y la prudencia fiscal, un desafío clave para el futuro económico de la República Dominicana.

Deuda externa en la gestión de Luis Abinader: un análisis clave

En agosto de 2020, el presidente Luis Abinader asumió el gobierno con una deuda externa de 44,000 millones de dólares. Para diciembre de 2024, esta cifra se ha incrementado a 57,000 millones de dólares.

Este aumento representa un crecimiento de 13,000 millones en apenas cuatro años de administración. En comparación, esta suma es casi equivalente a la deuda que acumuló Leonel Fernández en ocho años y apenas supera la mitad de lo que contrajo Danilo Medina en un periodo similar.

Este dato refleja la dinámica financiera que ha marcado el mandato de Abinader, en un contexto donde la deuda externa sigue siendo un tema central para la economía dominicana.

La diferencia clave en la gestión de deuda: de Leonel y Danilo a Abinader

Mientras Leonel Fernández y Danilo Medina optaron por diferir los pagos de capital e intereses a plazos de 4, 8 y hasta 12 años, dejando la carga financiera para futuras administraciones, el presidente Luis Abinader enfrenta un escenario mucho más complejo.

En su gestión, Abinader no solo ha tenido que asumir nuevos préstamos para hacer frente a la pandemia de COVID-19, la crisis internacional de precios y los impactos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que también ha debido cubrir parte de los intereses acumulados por los gobiernos anteriores.

Esta diferencia en el manejo de la deuda pública refleja un cambio significativo en las responsabilidades financieras del país, afectando directamente las finanzas nacionales y la economía dominicana en el presente.

La deuda pública en República Dominicana: una responsabilidad compartida

Señalar a Luis Abinader como único responsable del aumento de la deuda pública es una postura de hipocresía política. La realidad es que existe una cadena de irresponsabilidad fiscal que atraviesa varios gobiernos dominicanos.

Desde la administración de Hipólito Mejía, pasando por los mandatos de Leonel Fernández y Danilo Medina, todos recurrieron al endeudamiento externo como una solución rápida para cubrir déficits presupuestarios y sostener la estabilidad económica del país.

Esta práctica constante de utilizar la deuda como recurso fácil ha generado un impacto acumulado en las finanzas públicas dominicanas, que trasciende a cualquier gobierno actual. Por lo tanto, es fundamental analizar la evolución histórica del endeudamiento para entender las causas reales del aumento en la deuda nacional.

La diferencia clave en la gestión financiera de Abinader

A diferencia de sus predecesores, que ocultaron la factura económica bajo la alfombra, al presidente Luis Abinader le corresponde enfrentar y pagar esos compromisos.

Además, debe hacerlo en un contexto mucho más adverso, asumiendo la responsabilidad con transparencia y rigor. Esta gestión refleja un cambio significativo en la administración pública y financiera del país.

Endeudamiento: Ni solución mágica ni carga exclusiva para nuevos gobiernos

Que quede claro: endeudarse no es una solución milagrosa ni debe convertirse en una práctica habitual ni normalizada. Sin embargo, tampoco es justo cargar toda la responsabilidad a quienes, por primera vez, enfrentan con transparencia, honestidad y sinceridad el pago de préstamos heredados de administraciones anteriores.



La deuda heredada: un legado de 20 años de corrupción

Estos préstamos fueron utilizados por presidentes anteriores para reelegirse y perpetuarse en el poder durante dos décadas. Además, gran parte de esos recursos fueron dilapidados y repartidos mediante actos de corrupción, sustracción y malversación de fondos públicos.



Procesos judiciales contra responsables en República Dominicana

Hoy, los responsables de estos actos están siendo procesados y condenados en los tribunales de la República Dominicana. Por tanto, es fundamental entender que la actual deuda pública refleja un pasado marcado por la corrupción y el uso indebido de recursos estatales.

En definitiva, la gestión responsable de la deuda debe basarse en la transparencia y la rendición de cuentas, sin cargar injustamente a quienes trabajan por corregir errores del pasado.

¿Dónde está el pecado del mandatario Luis Abinader y su gobierno?

La interrogante que encabeza este artículo sigue vigente y abierta para el debate público: ¿cuál es la verdadera falla o error del presidente Luis Abinader y su administración?

Este cuestionamiento invita a analizar con objetividad el desempeño del gobierno actual y a evaluar sus aciertos y desafíos. Así, se genera un espacio necesario para la reflexión sobre las acciones del mandatario y su equipo en el contexto político y social del país.