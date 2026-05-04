DCNB y Edeeste iluminan y equipan el Estadio de Los Tanquecitos

LA CALETA, BOCA CHICA. – La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) en conjunto con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), dotaron de utilerías deportivas e iluminaron el Estadio de Los Tanquecitos, de esta localidad.

En un acto cargado de emotividad y significado para la comunidad de La Caleta, Diógenes De la Cruz, en representación del Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, hizo entrega de una importante donación de equipos utilerías para el desarrollo y crecimiento de esa disciplina en ese sector, mientras Edeeste alumbró ese parque tras más de 40 años a oscuras.

La entrega se realizó en el marco de la inauguración del tercer Torneo de Softball Copa Los Tanquecitos, un evento que celebra un logro esperado por décadas.

Diógenes De la Cruz aprovechó el escenario para extender un agradecimiento especial a la gestión de Edeeste y, de manera particular, al ingeniero Eudis Montero, cuya labor técnica fue fundamental para que el play cuente hoy con luminarias de alta calidad.

“Este es un triunfo de la comunidad. Gracias a la visión de Junior Noboa y al apoyo decidido del director de Edeeste y el ingeniero Montero, hoy estamos rompiendo una racha de 40 años sin luz. Ahora nuestros jóvenes pueden jugar de noche alejados de los vicios y enfocados en su desarrollo”, afirmó De la Cruz.

El Estadio de Los Tanquecitos se ha consolidado como el motor deportivo de la zona, beneficiando directamente a más de 320 niños y jóvenes, a través de academias gestionadas por figuras como Yordany Ramírez y Mártires Castro, el recinto prepara a futuros prospectos del béisbol profesional, mientras que seis ligas infantiles, como Calzado y Roja, aseguran la formación de las bases.

Además del desarrollo juvenil, el estadio es un punto de encuentro social clave, albergando 14 equipos de softball.

Jairo Argenis Sierra, presidente de la liga de softball local, agradeció el suministro de las utilerías, señalando que este respaldo del Comisionado Noboa llega en el momento de mayor auge del play, gracias a que ahora cuentan con un sistema de iluminación.