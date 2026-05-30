Dominicana comenzó a trabajar en suelo panameño para el duelo del 3 de junio

PANAMÁ.- La Selección Dominicana de Fútbol desarrolló su primer entrenamiento en Ciudad de Panamá este viernes 29 de mayo en horario matutino y con la presencia de 17 de los 25 futbolistas convocados por el seleccionador nacional Marcelo Neveleff. El entrenamiento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes.

Este compromiso servirá de preparación para el conjunto dominicano de cara a la venidera Liga de Naciones de Concacaf, donde debutará en el máximo nivel (Liga A) y donde además buscará la clasificación a la Copa Oro 2027.

Cabe destacar que el goleador histórico de la Selección Dominicana, Dorny Romero, se unió a la concentración quisqueyana este viernes a primera hora, aunque no pudo entrenarse ya que tuvo que viajar durante la madrugada luego de disputar los 90 minutos con su Club Bolívar de Bolivia ante Independiente Rivadavia de Argentina por la Copa Conmebol Sudamericana.

Brayan Ademán, Alejandro López, Yordy Álvarez y Edwin Frías se sumaron este viernes por la tarde al grupo bajo las órdenes del profe Marcelo Neveleff.

La selección aguarda por Mariano Díaz y Noah Dollenmayer para el 31 de mayo, y finalmente Peter González lo estará haciendo el 1 de junio para completar el conjunto de convocados.

El combinado nacional continuará preparando su partido frente a Panamá y volverá a entrenarse este sábado en horario matutino.

El partido será transmitido por CDN Deportes totalmente en vivo para el territorio dominicano desde el propio Estadio Rommel Fernández y servirá de despedida como jugador de la selección para el histórico guardameta Miguel Lloyd. Además, será la despedida del seleccionado panameño previo al mundial de Norteamérica 2026.