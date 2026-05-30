SNS lleva Chequéate RD a Barahona con jornada gratuita de detección temprana de cáncer

Barahona. – El Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata, Chequéate RD, impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud (SNS), llegó a la provincia de Barahona con el objetivo de acercar servicios de salud preventiva y atención médica gratuita a toda la población.

El operativo fue encabezado por el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, quien destacó la importancia de fomentar la detección temprana como herramienta clave para salvar vidas y garantizar atención oportuna a los ciudadanos.

Durante la jornada médica se realizaron evaluaciones y pruebas de detección de cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer de próstata, incluyendo mamografías, sonomamografías, consultas de urología y pruebas de laboratorio PSA. Además, los asistentes accedieron gratuitamente a servicios de odontología, nutrición pediátrica, medicina general y farmacia.

El doctor Landrón reconoció el respaldo de la primera dama, Raquel Arbaje, para el desarrollo de esta iniciativa. “Esto no fuera posible sin el apoyo y la visión de la primera dama de la República, quien ha aportado todo lo necesario para detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer o enfermedad y llevar estos servicios a nivel nacional”, resaltó.

El titular del SNS explicó que, desde la puesta en marcha del programa Chequéate RD en el año 2021, más de 133 mil dominicanos han sido evaluados, de los cuales 96,151 son mujeres y 37,670 hombres.

“Entendemos que detrás de cada diagnóstico hay una madre, un padre, una hija, un hijo, un amigo; alguien que regresa a su hogar con la oportunidad de recibir atenciones de profesionales altamente capacitados, con sensibilidad y compromiso humano”, expresó.

Al referirse a los hombres, el doctor Landrón destacó la importancia de realizarse el examen de PSA (próstatas). “No es signo de debilidad ni de miedo; es un acto de amor propio y compromiso con la salud”, enfatizó.

El operativo se desarrolló el jueves 28 y viernes 29 de mayo en el Complejo Deportivo Villa Olímpica en Barahona.

La iniciativa, desarrollada por el Servicio Nacional de Salud con el apoyo de la primera dama, Raquel Arbaje, busca llevar atención médica preventiva a las comunidades, facilitando el acceso a servicios especializados y promoviendo una cultura de prevención y cuidado de la salud.

Las autoridades exhortaron a la población a aprovechar esta oportunidad y acudir al operativo para recibir atención médica gratuita y orientación especializada.