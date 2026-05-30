Concierto del Grupo Bonyé para las madres en el Malecón Deportivo atrajo más de 4 mil personas

Santo Domingo, DN- Con una asistencia aproximada de cuatro mil personas, el concierto para las madres del Grupo Bonyé en el Malecón Deportivo organizado por la Alcaldía del Distrito Nacional fue un éxito no solo asistencia, sino de las muestras de alegría, baile y unión familiar que reafirmaron el valor de los espacios públicos recuperados como escenarios para la convivencia ciudadana.

Compartiendo saludos, fotos y bailes con los asistentes con la cercanía que la caracteriza, Carolina Mejía deseó que fuera una noche inolvidable para todos los asistentes, disfrutando de la buena música.

“Esta es una celebración para todas las madres queridas que están aquí esta noche y para las del resto del país”, dijo, al momento de pedir un fuerte aplauso para las progenitoras.

Asimismo, la ejecutiva municipal envió un mensaje desde la tarima al presidente Luis Abinader para que se una a estas actividades, tal como hiciera en uno de los partidos de la proyección del Clásico Mundial de Béisbol en la Plaza Santo Domingo.

La explanada del Malecón Deportivo fue el escenario donde se congregaron miles de dominicanos, incluyendo a familias completas, desde horas de la tarde para disfrutar del gran repertorio de clásicos que interpreta el Grupo Bonyé.

A solo un mes y unos días de inaugurado, el Malecón Deportivo se ha convertido en la gran atracción de la capital, recibiendo a más de 40 mil visitantes que lo han utilizado para el esparcimiento familiar y para la práctica de deportes tales como baloncesto, voleibol, pádel, skateboard, patines y BMX, entre otros.

Esta noche a partir de las 6:00 la fiesta sigue en el Malecón Deportivo porque gracias a la coordinación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional se presentará la Big Band Dominicana en un show gratuito especial para las madres.