Coalición histórica de sindicatos y líderes políticos se unen a campaña de reelección de Adriano Espaillat

NUEVA YORK, NY — En una demostración histórica de unidad obrera, política y comunitaria, una amplia coalición de sindicatos, oficiales electos y activistas comunitarios se reunió este sábado para respaldar la campaña de reelección del congresista Adriano Espaillat, reafirmando su apoyo a un liderazgo que, según expresaron, “siempre ha estado del lado de las familias trabajadoras”.

El evento, celebrado en Harlem, reunió a representantes de algunos de los sindicatos más influyentes de la ciudad y el estado, incluyendo 1199 SEIU, 32BJ SEIU, UFT, DC37, NYSNA, Hotel and Gaming Trades Council, TWU Local 100, LIUNA NY, RWDSU y el New York State AFL-CIO, entre otros.

Durante el acto también se anunciaron nuevos respaldos sindicales a la campaña de Espaillat, entre ellos el de Amalgamated Transit Union (ATU) Local 1056, Building & Construction Trades Council of Greater New York, Civil Service Employees Association (CSEA) Local 1000, Communications Workers of America (CWA) District 1, NYC District Council of Carpenters, Teamsters Local 237, LIUNA NY y RWDSU.

Entre los oficiales electos que participaron en el evento estuvieron la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin; los asambleístas Al Taylor, Eddie Gibbs, George Alvarez y Manny de los Santos; así como los concejales Carmen de la Rosa, Oswald Feliz y Shaun Abreu.

“Adriano Espaillat no solo habla en favor de los trabajadores, él cumple con hechos. Tiene un récord de votación del 100% con el movimiento obrero y siempre ha estado junto a nosotros en las luchas más importantes para nuestras familias trabajadoras”, expresó Mario Cilento, presidente del New York State AFL-CIO.

Por su parte, John Chiarello, presidente de TWU Local 100, destacó la lealtad y consistencia del congresista. “En la política la lealtad importa, y Adriano siempre ha estado con nosotros. Cuando nuestros trabajadores necesitaron apoyo, él estuvo presente. Por eso hoy nosotros estamos con él”, afirmó.

Dell Smitherman, director político estatal de 1199 SEIU, señaló que “hay una diferencia entre hacer promesas y cumplir. Adriano ha entregado resultados para los trabajadores de la salud y para nuestras comunidades desde sus años en la Asamblea y el Senado estatal”.

La presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, también destacó el historial de Espaillat defendiendo a las comunidades trabajadoras y asegurando recursos federales para el distrito. “Esta coalición refleja el respeto y la confianza que Adriano ha construido durante décadas de servicio público”, expresó.

Al dirigirse a los asistentes, Espaillat evocó la histórica coalición política y laboral que llevó a David Dinkins a la Alcaldía de Nueva York y aseguró que el movimiento actual representa la continuidad de esa lucha.

“Esta es una coalición de conciencia, reminiscente de la Coalición de David Dinkins y de la alianza negra, latina y laboral que ayudó a mover esta ciudad hacia adelante. Somos una coalición de trabajadores, de comunidades negras y latinas, de hombres y mujeres que mantienen esta ciudad en movimiento todos los días, y no vamos a retroceder. Vamos a seguir avanzando juntos”, expresó Espaillat.

Tras concluir el acto, decenas de miembros sindicales y voluntarios salieron inmediatamente a tocar puertas, distribuir literatura electoral y conversar directamente con los votantes en vecindarios de Manhattan y El Bronx, como parte de un esfuerzo masivo de movilización comunitaria rumbo a las primarias del 23 de junio.

Los organizadores indicaron que la jornada de contacto directo con los votantes continuará durante las próximas semanas con brigadas sindicales, llamadas telefónicas y actividades en estaciones de tren y complejos residenciales en todo el distrito.