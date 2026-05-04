Lisandro Muñoz se corona Campeón Nacional de Ajedrez 2026; Definición femenina irá a Match de desempate

SANTO DOMINGO – Con una demostración de dominio absoluto, el Maestro Internacional José Lisandro Muñoz Santana se alzó con el título de Campeón Nacional en la rama Absoluta, tras concluir las 11 rondas del certamen nacional celebrado en el Comité Olímpico Dominicano.



Bajo la dirección técnica de la Federación Dominicana de Ajedrez y con la organización general de Braulio Ramírez, el evento concluyó exitosamente este domingo 3 de mayo, repartiendo una bolsa de premios metálicos de 350,000.00 pesos entre los jugadores más destacados de ambas ramas.



Resultados Rama Absoluta Lisandro Muñoz finalizó el torneo con una puntuación de 9 puntos de 11 posibles, logrando 7 victorias y asegurando el primer lugar de la clasificación final. El cuadro de honor absoluto se completó de la siguiente manera:



Subcampeón:Víctor Méndez Ramírez (San Juan) con 7.5 puntos. Tercer Lugar: David Daniel Camacho Campusano (Espaillat) con 6.5 puntos. Empate histórico en la Rama Femenina. En la categoría femenina, tras 9 intensas rondas de juego, se produjo un empate en la primera posición entre las Maestras FIDE Patricia Evarista Castillo Peña (Cotuí) y Wilsaida Pieranlly Díaz César (Monte Plata), ambas con 6.5 puntos.



Debido a la igualdad en los sistemas de desempate técnicos (Encuentro Directo y Número de Victorias), la Federación anunció que el título nacional se definirá próximamente mediante un match de desempate a 4 partidas. El tercer lugar femenino fue obtenido por Mary Loly González Peguero (San Juan) con 6 puntos.



Detalles Técnicos y Arbitraje



El evento fue gestionado por un equipo profesional de arbitraje que garantizó el cumplimiento de las normas FIDE:



Organizador General: Lic. Braulio Ramírez.



Árbitro Principal. Wilfredo Paulino.



Sistema de Juego: Suizo a 11 rondas (Absoluto) y 9 rondas (Femenino).



Sede: Salón Juan Ulises García Saleta (Wichi), Comité Olímpico Dominicano.



La clausura del evento contó con la presencia del Presidente de la FDA Lic. Wily González y destacadas personalidades del ámbito deportivo, quienes felicitaron la impecable labor organizativa y el alto nivel competitivo mostrado por los ajedrecistas de toda la geografía nacional.