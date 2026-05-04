Tuto Tavárez

La exestrella del béisbol Tony Batista, acaba de hacer una fuerte denuncia, que merece que todos prestemos atención.

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Se trata de las condiciones del estadio Alcibíades Colón, que honra otra figura icónica de la ciudad de Mao.

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Tony hizo un video donde se puede ver el estadio lleno, pero de vacas y otros animales, que se alimentan de la grama verde.

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“El estadio se ha convertido en una finca de alguien”, expresó Tony Batista al tiempo que mostraba el terreno con los animales.

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Pero, Tony no solamente hace la denuncia, sino que propone soluciones, para que el estadio Alcibíades Colón sea útil a la juventud.

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Incluso, Tony Batista señala que no está trabajando y que pone sus conocimientos, al servicio del parque de pelota para enseñar a jóvenes.

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Recuerda que él comenzó a jugar en un estadio peor que ese y él llegó a Grandes Ligas, como lo han hecho otros.

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Hizo un llamado al gobierno, indicando que está en disposición de administrar el play y enseñar todo lo que aprendió en Grandes Ligas, en Japón y en Lidom.

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Hay que atender el llamado de Tony, porque tiene conocimientos, sabe enseñar, es un hombre de Dios y no se presta a lo malo. Además de que está sin trabajo.

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En Grandes Ligas, Tony Batista disparó 1146 hits, de los cuales 221 fueron jonrones, 226 dobles, 17 triples, anotó 625 carreras, remolcó 718, se robó 47 bases, tuvo un OBP de 299, un slugging de 453 y un OPS de 752.

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Recordar, que el estadio Alcibíades Colón lleva el nombre del jugador que conectó el primer hit y anotó la primera carrera en el estadio Quisqueya ( hoy, Juan Marichal), lo que ocurrió el 23 de octubre de 1955.

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Colón, cinco años antes (1950), formó parte de la Selección Nacional, que conquistó la medalla de oro en la Serie Mundial de Béisbol Amateur, Managua, Nicaragua.

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“El Arrocero de Mao”, como lo bautizó don Félix Acosta Núñez, fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el ceremonial de 1991, los mismos números de su año de nacimiento 1919.

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Don Alcibíades Colón nació el 16 de agosto de 1919 y murió el 15 de febrero de 2016, con 97 años. Forma parte del Salón de la Fama del Deporte del Noroeste.

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Por Alcibíades Colón, por Tony Batista y todos los maeños que han puesto en alto el nombre de la ciudad de los Bellos Atardeceres, que se ponga a resplandecer el estadio de béisbol y cambiemos los animales por jóvenes.

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