Adompretur Santiago conoce oferta y facilidades del Residence Inn by Marriott

Miembros del gremio realizaron un recorrido por las modernas instalaciones del hotel en Santiago

Bartolo García

Santiago.– La filial Santiago de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) realizó un recorrido especial por las instalaciones del hotel Residence Inn by Marriott Santiago, atendiendo a una invitación de los ejecutivos del establecimiento para conocer de cerca su oferta de servicios y facilidades.

La delegación fue recibida por Karina Nadal, gerente general del hotel, y Rafael Otaño, Sales & Marketing Manager, quienes ofrecieron una presentación sobre la visión, funcionamiento y propuesta de valor de este moderno centro hotelero orientado al turismo y los negocios.

Durante la visita, los comunicadores pudieron conocer las habitaciones, restaurantes, piscina, gimnasio y elegantes salones para actividades con los que cuenta el hotel, además de una moderna sala tipo teatro con capacidad para 430 personas destinada a conferencias y grandes eventos corporativos.

El secretario general de Adompretur Santiago, Junior McDougal, agradeció la invitación realizada por los ejecutivos del hotel y valoró la hospitalidad brindada durante el recorrido, destacando la importancia de fortalecer los vínculos entre el sector turístico y la prensa especializada.

Los representantes del gremio resaltaron además que Santiago continúa fortaleciendo su oferta hotelera con espacios modernos y funcionales, capaces de impulsar el turismo, la actividad empresarial y el desarrollo económico de la ciudad.

Residence Inn by Marriott Santiago continúa consolidándose como una propuesta innovadora dentro del sector hotelero de la región Norte, apostando a la excelencia en el servicio, la comodidad de sus huéspedes y el fortalecimiento del turismo en la Ciudad Corazón. #eljacaguero