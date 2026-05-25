Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►El PRM estratégico promueve a Gonzalo: Opinólogos, sabiólogos y todólogos en el Alto Manhattan se reunieron la semana pasada y concluyeron: Políticamente hablando, resulta muy extraño que Gonzalo Castillo (El Penco), aspirante presidencial del PLD-2028, tenga un 48.3 % frente a Francisco Javier García, con un 1.7 %; Margarita Cedeño, 1.1 %; Domínguez Brito, 1.0 %; y Charlie Mariotti, 0.7 %. ¡Ah! Abel Martínez, siendo candidato en 2024, llevó al PLD de 1,537,041 (37.46 %) en 2020 a 453,468 (10.39 %) en 2024, debatieron. Sobre Gonzalo Castillo, diiicen: 1) No quiso participar en un debate presidencial antes de las elecciones de 2020, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). 2) En octubre de 2021, dijo: “No aspiro a la presidencia para dar paso a otros precandidatos del PLD”. 3) En octubre de 2022, proclamó: “Me retiro de la contienda presidencial y pido no ser considerado por el PLD”. 4) En octubre de 2024, Gonzalo declinó seguir siendo parte del Comité Político. 5) En agosto de 2025, la prensa nacional destacó: “Gonzalo Castillo descarta aspiraciones presidenciales por ahora, pero no cierra la puerta al futuro y aseguró que el partido respaldará al que logre mayor aceptación”. 6) El 3 de febrero de 2026, la Comisión de Protocolo del PLD, al trazar la ruta interna para los aspirantes presidenciales, lo dejó fuera de la lista, ya que él no había manifestado públicamente su intención de postularse. 7) El 22 de febrero de 2026, Gonzalo regresó como aspirante presidencial, y el PLD acogió su candidatura. Dicen que “el PRM estratégico promueve la candidatura presidencial de Gonzalo debido al avance y la aceptación en RD de Javier García, opción de poder o hacer ganar el poder en el 2028”. Hay intereses políticos en RD por la fórmula: Una mujer y un hombre para 2028. ¡Ay!

►Javier García: Dicen los sabiólogos, opinólogos, todólogos y sabichosos (los llamados científicos de la política vernácula de RD en NY) que el candidato presidencial del PLD para 2028 será Javier García. ¿Por qué? Porque los “peledeístas” quieren volver al poder, y el único de los aspirantes con arraigo a nivel nacional que garantizaría ese retorno es Javier García: Líder, gran estratega, con ejecución, visión y planificación estratégica. Armador electoral del partido, ha coordinado cuatro exitosas campañas presidenciales. Ha recorrido el país durante años. Escucha la voz de la base, conoce el sentir del pueblo, ha estado al frente, cara a cara, en contacto directo, provincia por provincia, municipio por municipio y distrito municipal por distrito municipal, con empresarios, profesionales, líderes comunitarios, sectores de la juventud, agropecuarios, independientes, detallistas, motoristas, pescadores, religiosos, salud, clase media y visitas familiares. Ha hecho todo eso cuando el partido estaba abajo y lo sacó a flote, reconectando con la gente y reactivando cada estructura del PLD, diiicen. En el exterior es el más fuerte de los “peledeces” que aspiran. Es un hombre de Estado comprobado, y como economista y abogado, es el más indicado para el país por los conflictos internacionales. Ha desempeñado múltiples ministerios con transparencia, visión, ejecución y una planificación estratégica: a) ministro de Turismo, b) ministro de Industria y Comercio, c) director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, d) presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, e) administrador general de la Lotería Nacional, f) miembro de entidades estratégicas como el CEI-RD, el Consejo Nacional de Competitividad, la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Ha presidido organismos como el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) y el Comité de Infraestructura Turística (Ceiztur).

►Apoyan ceros encuestas fuera de plazos: Múltiples dominicanos, profesionales, líderes políticos, comunitarios y ciudadanos comunes en El Bronx, lugar de mayor concentración de quisqueyanos en el exterior (más de 500 mil) apoyan la disposición de la JCE de prohibir la difusión o publicación, en cualquier plataforma o medio, de encuestas de opinión con fines electorales fuera del cronograma legal de la precampaña. La precampaña comenzará el primer domingo de julio del año 2028, conforme al artículo 41 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. ¡Bien! Diiicen.

►Mal augurio: Diiicen lectores nuestro que en el PRM falta un round que no habrá réferi que se meta. Publicamos el año pasado que habrá líos feos, por lo siguiente: 1- Hipólito dice: «Carolina le va a dar leña a todos los que se metan en el medio»

Ver = https://z101digital.com/hipolito-mejia-sobre-su-hija-carolina-le-va-a-dar-lena-a-todos-los-que-se-metan-en-el-medio/

2- «No se impondrán candidatos que no sea del partido”.

Ver https://www.facebook.com/watch/?v=2127423844435449

3- A la vicepresidenta Raquel Peña que su hija llegó primero a la competencia y que además tiene mejor padrino. Raquel tiene capacidad y formación, delicadeza y lealtad, pero tiene una que tiene más tiempo que ella, con un padrino más fuerte que el que ella pueda tener, Hipólito, papá de Carolina, dijo. Y que Abinader no debe intervenir en el proceso interno.

Ver = https://www.youtube.com/watch?v=UYhGCCjtOzQ

4- Carolina visitó a San Fco. de Macorís, y participó en encuentros con la vieja guardia de Hipólito, mientras que dirigentes que la apoyan advirtieron sobre las supuestas intenciones de “imponer candidatos que no son del partido”. ¡Ay, ay, ay!

►¿Si no es Carolina?: Si su hija Carolina no es la escogida como la candidata presidencial del PRM-2028, los misiles del «Guapo de Gurabo» (RS-28 Sarmat-Ruso con 18 mil kilómetros de alcance) no se harán esperar. En estos días dijo = https://www.youtube.com/shorts/ROYvpJ7ipI4 Hay que recordar que Carolina se resistía a ser de nuevo candidata a la alcaldía para el 2024, porque sus intenciones eran ser la candidata presidencial del PRM. “No quiero volver a la alcaldía, decía una y otra vez en reuniones y encuentros con sus seguidores. Inclusive, su padre, Hipólito Mejía, llegó a proclamar: “La etapa como alcaldesa de Carolina concluyó: Ver = https://elnuevodiario.com.do/hipolito-mejia-dice-etapa-como-alcaldesa-de-carolina-concluyo/ Al aproximarse las elecciones, Carolina cambió y decidió reelegirse. Ver = https://acento.com.do/politica/carolina-mejia-inscrita-como-candidata-a-la-alcaldia-del-distrito-nacional-9275746.html Diiicen que lo hizo por habérsele asegurado la candidatura presidencial para el 2028. «Una cosa es con guitarra y otra con violín», en referencia a que lo que se enuncia como acción al cumplirse difiere muchas veces de lo que puede realizarse, depende de factores y objetivos sujetos a una serie de imponderables. ¡Bueeeno!

►JCE ya inició en exterior proceso adquirir nueva cédula: De manera simultánea la JCE inició en todas sus dependencias del exterior el proceso para que más de dos millones de dominicanos puedan adquirir su nueva cédula. Desde el pasado 20 de mayo la JCE está brindando el servicio a los cedulados y nuevos inscritos que, de manera previa, han agendado sus citas mediante la aplicación diseñada a estos fines, colgada en la página digital de la Junta. Ver: https://nuevacedula.jce.gob.do y Ver: https://citas.jce.gob.do Palabras del presidente del organismo electoral, doctor Román Jáquez = https://www.youtube.com/watch?v=__6UeGz3emo

►Oficinas JCE en EE.UU.: Están ubicadas en la Embajada RD en Washington DC en el 1715, 22nd Street, NW Washington DC. Tel. (202) 588-7340; Consulado en Manhattan-NY en el 1501 Broadway, esquina calle 43, Suite 410. Tel. (646) 684-3158; New Jersey en el 140 Market Street, Primer Piso, Paterson. Tel. (862) 336-1900 862-336-1901; Pensilvania en el 1500 John F. Kennedy Blvd. en Philadelphia, Segundo Piso. Tel. (267) 324-5747. Boston-Massachusetts en el 891 Centre St. Jamaica Plain. Tel. (617) 423 3224. Miami-Florida en el 1038 Brickell Ave. Tel. (786) 819-7048. Orlando-Florida en el 6220 Orange Blossom Trail, Edificio 1, Suite 163 (Plaza Central). Tel.: (407) 350-3991. Los Ángeles-California en el 500 North Brand Blvd. Suite 960, Glendale. Tel. 818 649 1344. Chicago-Illinois en el 8770 West Bryn Mawr Ave., Suite 1300. Tel. (872) 813-9775. Houston-Texas en el 6117 Richmond Avenue. Suite 100. Tel. (713) 589-2958. San Juan-Puerto Rico en la Avenida Ponce de León, Edif. Cobians Plaza 1607, Suite 101. Tel. (939)-204-2066. En el exterior se puede obtener la cédula sin importar el mes de su cumpleaños y culminará en enero del año 2028, previo al cierre del padrón electoral con miras a las elecciones presidenciales.

►Por qué en los consulados: La instalación de oficinas gubernamentales extranjeras de cualquier país del mundo en territorio de EE. UU. está limitada por acuerdos diplomáticos, la aprobación del gobierno estadounidense y el respeto a su soberanía, para evitar que actúen como si estuvieran en su propio país. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=10132 Ahora, deben unirse políticos, comunitarios, profesionales, empresarios y ciudadanos dominicanos para motivar a familiares, amigos y allegados a hacer sus citas y obtener el nuevo documento, soporte y garantía del sistema democrático.

►No se ha visto ni sentido la ayuda: Dominicanos residentes en el Alto Manhattan han puesto en duda las anunciadas ayudas del Consulado de RD en NY para las familias quisqueyanas afectadas por el incendio ocurrido el pasado 4 de mayo, en el edificio No. 207 de la calle Dyckman, entre la Avenida Vermilyea y Broadway, en el sector de Inwood, donde fallecieron cuatro dominicanos: Lance García, Annie De La Cruz, Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua. La sede consular anunció dichas ayudas el pasado día 22 (18 días después). Sin embargo, nadie ha visto nada: ni fotos ni encuentros, como es costumbre de los funcionarios consulares, que se exhiben con fotografías hasta para un simple reconocimiento, o cuando van a saludar al cónsul Jesús “Chu” Vásquez. Se dice, entre periodistas, comunitarios y ciudadanos comunes en Washington Heights, que el consulado suele enviar una nota a “determinados periódicos” para aparentar ante la opinión pública que todo está resuelto y bien, como en la reciente denuncia de supuestas irregularidades que hizo el Partido Fuerza del Pueblo (FP), la cual fue desmentida y ahí se quedó, sin investigar desde Cancillería. ¡Uff! Muchos en el área del siniestro sostienen que conocían a las víctimas y a varios de los afectados, que fueron desalojados del inmueble. Un primo de una de las víctimas fallecida explicaba la semana pasada, en la calle Dyckman, que Ramona Almonte, del Departamento Comunitario de la sede, le mandó a decir a uno de los familiares afectado que, si necesitaba orientación personal, pasara por la sede para darle consejos de aliento. ¡Paz al alma de los fallecidos!

►Embajada EUA en RD: Los empleados domésticos pueden viajar temporalmente a EUA acompañando a un empleador que sea ciudadano estadounidense o posea una visa vigente. Incluye a niñeras, amas de llaves, cocineros, choferes y trabajos similares. Para calificar, el empleado debe haber trabajado con el empleador por al menos un año. Más información = https://travel.state.gov/content/dam/visas/LegalRightsandProtections/Wilberforce/Documents/Wilberforce%20Pamphlet%20SPANISH.pdf

►Un valor dominicano en NY: América Escoto Mejía, oriunda de San Pedro de Macorís, lleva una década residiendo en NYC, y sus logros son notables. Trabaja en el Hospital Lincoln, en El Bronx, brindando servicios de salud a diario a muchas personas, incluyendo decenas de dominicanos. Es una asidua visitante de la Iglesia Cristiana, enviando un mensaje claro a las nuevas generaciones, siendo un ejemplo de cómo comportarse en la sociedad, con sus padres y con los demás. Con su accionar, enaltece la bandera tricolor en tierras extranjeras. Si usted la ve por ahí, como es su costumbre, dígale: “América, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Ayuda legal para inmigrantes latinos en NYC. La ciudad cuenta con recursos oficiales para apoyo legal, ciudadanía y consultas comunitarias en español. Más información = https://spanish.translate.nyc.gov/site/immigrants/index.page

►Cultura General: La distancia entre los Aeropuertos Internacionales Las Américas (SDQ) en RD y el John F. Kennedy (JFK) en NYC es de 2.561 km. En un vuelo directo tiene una duración aproximada de 3 horas y 40 minutos. Entre el 20 % al 35 % del tráfico aéreo desde la RD se dirige a NY, siendo el aeropuerto JFK el principal destino.

►Salud: El asma es una condición que se puede controlar. Una técnica incorrecta al usar el inhalador puede impedir que el medicamento llegue realmente a los pulmones, reduciendo su efectividad. Por eso, aprender a utilizarlo puede marcar la diferencia entre un paciente controlado y otro que vive entrando y saliendo de emergencias. Más informaciones = Entrar a Google y poner “El asma es una condición que se puede controlar.”

►Cita: Las cartas de recomendación son las que se entregan a un inoportuno para que vaya a importunar a otro. (Pitigrilli, seudónimo de Dino Segre, escritor italiano que se ganaba la vida como periodista y novelista.)

►Dólar y Euro hasta este domingo 24: Compra del dólar = $58.13 y venta = $60.27; Compra euro = $67.67 y venta = $71.81

►Precios combustibles: Del 23 al 29 de mayo: Gasolina Premium = $331.10 Gasolina Regular = $305.50 Gasoil Optimo = $283.10 Gasoil Regular = $257.80

►Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: [email protected]