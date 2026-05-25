DICAT-PN activa búsqueda de presunto cabecilla de red de extorsión digital y delitos sexuales en Santiago

SANTIAGO, RD.- La Dirección Central de Investigación (DICRIM), a través del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), informó que agentes de esa dependencia persiguen activamente a Manuel Leonardo Germosén Rivera, alias “Germosén”, quien posee registros por delitos cibernéticos y es considerado altamente peligroso.

Según las autoridades, Germosén Rivera es señalado como el presunto líder en el territorio nacional de una estructura criminal dedicada a la extorsión digital mediante el uso de herramientas tecnológicas, incluyendo videollamadas, grabaciones y montajes de imágenes de carácter sexual vinculadas a menores de edad, con el propósito de intimidar y exigir pagos económicos a sus víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, los recursos obtenidos eran canalizados a través de múltiples beneficiarios para facilitar su control y posterior distribución dentro de la referida estructura delictiva.

La Policía Nacional, a través de la DICRIM, exhortó a Manuel Leonardo Germosén Rivera a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder ante los hechos que se le imputan.