Barrick Pueblo Viejo capacita a 24 rescatistas en técnicas de rescate acuático

Cotuí, Sánchez Ramírez – Barrick Pueblo Viejo coordinó una jornada de capacitación en rescate acuático dirigida a miembros del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja de las municipalidades de Cotuí, Maimón y Piedra Blanca, como parte de su programa de fortalecimiento de los Organismos de Respuesta ante Emergencias.

La jornada contó con la participación de 24 representantes de las distintas instituciones beneficiadas y combinó una fase teórica con una fase práctica orientadas a fortalecer conocimientos y habilidades esenciales para la atención de emergencias en entornos acuáticos.

Entre los contenidos abordados se incluyeron: técnicas seguras de rescate en agua, evaluación de riesgos en entornos acuáticos, primeros auxilios y RCP, uso adecuado de equipos especializados, y coordinación efectiva durante situaciones de emergencia.

Esta capacitación forma parte de una serie de acciones sostenidas que Barrick Pueblo Viejo ha impulsado para mejorar las capacidades de atención y respuesta comunitaria en los municipios de su área de influencia.

Otras acciones del programa

· Taller sobre metodología de la enseñanza dirigido a miembros de la Cruz Roja.

· Entrega de equipos para respuesta a emergencias médicas prehospitalarias: camillas de trauma, inmovilizadores y botiquines de primeros auxilios.

· Donación de maniquíes para entrenamiento y práctica de RCP.

· Entrega de carpas para operativos de Semana Santa y navideño.

· Capacitación en extricación vehicular dirigida a miembros de los Cuerpos de Bomberos.

· Entrega de equipos de extricación a los Cuerpos de Bomberos de Guayacanes, Cotuí, Piedra Blanca y Villa Altagracia.