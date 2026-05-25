Bogotá Fashion Week 2026: diseño colombiano, identidad cultural y negocios de moda

· El principal punto de encuentro de la moda en Colombia facilitó más de 1.100 citas de negocio entre marcas y compradores nacionales e internacionales provenientes de 25 países.

· Se realizaron 24 conversaciones con más de 84 panelistas nacionales e internacionales.

Bogotá, Colombia: La novena edición de Bogotá Fashion Week cerró con resultados históricos y reafirmó el posicionamiento de Bogotá como una de las capitales de moda más importantes de Latinoamérica. El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, reunió del 12 al 14 de mayo a más de 31.500 asistentes en Ágora Bogotá y convocó a 145 marcas colombianas.

La plataforma generó más de 1.100 citas de negocio entre diseñadores y compradores de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Como resultado, se proyectan expectativas comerciales por USD 11,7 millones entre negocios nacionales e internacionales.

Además, la capital concentró más del 33 % del mercado nacional gracias a una cadena productiva conformada en un 95 % por microempresas, que generan más de 200 mil empleos directos. Este tejido empresarial impulsa la economía local al articular procesos que van desde la manufactura en talleres de barrio hasta servicios especializados de alto valor agregado.

Al respecto, Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó: “Celebramos este hito histórico como una muestra del compromiso y la capacidad de nuestros empresarios. Desde la Cámara seguimos trabajando para que cada actor de esta industria desde las unidades de economía popular hasta las marcas consolidadas encuentre oportunidades reales para acceder a nuevos mercados. Estamos convencidos de que el talento local tiene el potencial para competir y destacarse en escenarios internacionales, y nuestro propósito es seguir brindando las herramientas y el acompañamiento necesarios para lograrlo”.

El resultado comercial dejó expectativas de negocio por USD 4,5 millones a corto plazo con compradores internacionales y USD 10,1 millones proyectados a largo plazo, además de USD 1,6 millones adicionales con compradores nacionales a mediano y largo plazo, para un total de USD 11,7 millones en expectativas de negocio.

La participación de reconocidos retailers globales como Moda Operandi, Selfridges, Target, Ounass, Liverpool y TSUM confirmó el creciente interés internacional por el diseño colombiano y por las propuestas de autor desarrolladas en el país.

Además de la agenda comercial, Bogotá Fashion Week desarrolló 24 espacios académicos con más de 84 panelistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas relacionados con sostenibilidad, lujo, marca y tecnología aplicada al retail.

Uno de los espacios con mejor desempeño fue la Tienda Multimarca, que superó ventas por COP 226 millones gracias a la comercialización directa de colecciones y piezas exclusivas de las marcas participantes.

La edición 2026 también marcó un récord en su componente de pasarelas, con 27 desfiles y la participación de 44 marcas y 562 modelos. Esta vitrina permitió a compradores internacionales conocer de primera mano el nivel creativo, conceptual y productivo de la industria colombiana.

El evento incluyó además iniciativas especiales como Proyecto [PUENTE], Proyecto Inmersión y Tejido Región, enfocadas en impulsar la colaboración entre marcas, fortalecer la experiencia del público y promover la integración regional del ecosistema moda.

Los diseñadores participantes destacaron el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá a través de mentorías estratégicas que fortalecieron sus procesos de internacionalización y negociación comercial.