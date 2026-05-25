Tuto Tavárez

“Es bueno que gane otro equipo, pero cada uno tiene que hacer su propio esfuerzo”.

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La lapidaria expresión fue pronunciada hace unos años por el ingeniero Manuel Estrella, en medio de una celebración del Cibao FC, que ganó cuatro coronas seguidas.

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El domingo, Salcedo FC se coronó campeón de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), destronando precisamente al Cibao FC.

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El ingeniero Estrella demostró su pundonor, cuando en medio de la merecida celebración, bajó al terreno para felicitar y premiar a los campeones.

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La actitud de Estrella, demuestra que su expresión no fueron palabras vacías, sino un sentimiento que salió de su corazón.

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Demostró, que su interés es por el fútbol dominicano, independientemente de que tenga intereses, en el más laureado club de la LDF.

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No se amargó con derrota, no salió, se fue al parqueo, se montó en su vehículo y se marchó. Hizo lo que hacen los grandes, bajar a felicitar personalmente al ganador.

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Y Salcedo FC no merecía menos de ahí, de una persona como el ingeniero Manuel Estrella, porque en su debut en la LDF, jugó con grandeza, subió escalón por escalón, hasta tocar el cielo.

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Se trató del mismo escenario, donde el Capitán de Salcedo FC, Carlos Rossell, fue llevado el año pasado, por los jugadores del Cibao FC, para informarle al ingeniero Estrella, el estado delicado de salud de su hijo Marcelo.

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Estrella extendió sus manos bondadosas, pero Marcelo, un guerrero que está en el cielo, perdió la batalla y la dirigencia y los jugadores le dedicaron la corona.

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Felicitar a Director Técnico Arturo Berroa, tercer dominicano que conquista un título en la LDF. Así como la directiva y fanáticos que apoyaron sin reservas el club.

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Al doctor Milton Ray Guevara, presidente de la LDF y quien ha puesto todos sus esfuerzos por el buen desarrollo del fútbol profesional.

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Ganó Salcedo FC, ganó Cibao FC, ganó Pantoja, ganó Moca, ganó Atlántico, ganó Vega Real, ganó Jarabacoa, ganó Delfines, ganó O&M, ganó San Cristóbal y ganó el fútbol dominicano.

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SQUEEZE PLAY: Queremos destacar la profesionalidad del jugador de la Selección Nacional de Fútbol, Edarlyn Reyes (Tamarindo), quien nació en Salcedo y jugó con Cibao FC, llegó al estadio con su familia y una camiseta con los colores azul y naranja, diciendo “Yo gano con los dos”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Leones de Yucatán dieron de baja a César Valdez…Su récord es de 0-5 con 6.59 de efectividad…Pero, no se engañen, Valdez es líder en ponches propinados del equipo con 26…El cátcher Julio E. Rodríguez fue puesto en waiver por los Saraperos de Saltillo…Yucatán cedió los servicios de Estevan Florial a Durango…Mendy López jr., se quitó la barba…Ya no se parece a Moisés…A propósito de Moisés, Tigres activaron de la lista de lesionados a Moisés Díaz, el hijo de Juan Díaz y Grecia Inoa…Falleció el deportista Luis Gómez…Era una persona cercana a la Unión Deportiva de Santiago (UDESA)…Consuegra disparó el sábado el hit 3,002 en el softbol de la ACDS…Israel y Elián Ortiz son dos azotes en ese softbol, no dan sencillo ni doble, de triple para allá…Y su papá Fellito Ortiz no la pasaba del pitcher…Delvis Durán es un maco, pero cuadre si tiene…El torneo está dedicado a Wilson Silverio, pero, Franklin Peralta y Américo Cabrera no dieron “Wilson”…El Súper Profe es un manager cotizado, que aplica teoría de Grandes Ligas…Aprendió a dirigir por internet…Solo un manager que aprendan por Internet saca al Esfínter Valverde en el quinto inning…Pappy Pérez demostró que está sano del brazo y tiró una recta que César Ureña no vio pasar y Pedro Agustín Castillo no pudo atrapar…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, lo deje ahí y siga mañana…Por hoy, out 27.