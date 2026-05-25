Gobierno inicia entrega del Bono Madre 2026 para más de un millón de mujeres vulnerables

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este lunes el lanzamiento oficial del Bono Madre 2026, iniciativa social que beneficiará a más de un millón de madres dominicanas en condición de vulnerabilidad con motivo de la celebración del Día de las Madres el próximo domingo.

El acto se realizó en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional, donde el mandatario resaltó que las madres dominicanas han sido fundamentales en la formación de millones de ciudadanos gracias a su esfuerzo, dedicación y amor hacia sus familias.

Durante su intervención, Abinader explicó que el programa “Cariñito a las Madres” se ha convertido en una tradición de su gestión y anunció que este año el Gobierno realizará transferencias económicas a más de un millón de mujeres en todo el país. Cada beneficiaria recibirá un aporte único de RD$1,500, como parte de una inversión total de RD$1,500 millones.

“Hoy empezamos a transferirle lo que ha sido una tradición de nuestro gobierno desde hace cuatro años, el cariñito a las madres, a más de un millón de madres dominicanas”, expresó el jefe de Estado, al reiterar que los programas sociales buscan reducir la pobreza, especialmente entre las mujeres más vulnerables.

El mandatario destacó además que la selección de las beneficiarias se realiza mediante el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), garantizando que la ayuda llegue directamente a quienes más lo necesitan, sin distinción política ni personal. “Nos sentimos orgullosos de estas ayudas porque han disminuido y seguirán disminuyendo la pobreza”, afirmó.

Abinader también reconoció el papel esencial que desempeñan las madres en la sociedad dominicana, calificándolas como soporte económico, espiritual, social y familiar de sus hogares. “Ustedes como madres han cargado con la educación de sus hijos y han sido el soporte de amor de toda una sociedad”, manifestó.

De su lado, la directora de Supérate, Mayra Jiménez, valoró el respaldo constante del presidente a las madres dominicanas y aseguró que el Bono Madre representa más que una ayuda económica, ya que simboliza un reconocimiento al esfuerzo diario de millones de mujeres que sostienen sus familias.

Jiménez explicó que las madres beneficiarias del programa Supérate recibirán el bono mediante su tarjeta de subsidios, mientras que aquellas que no pertenecen al programa podrán acceder al incentivo a través de una remesa enviada por el Banco de Reservas y notificada mediante mensaje de texto. Asimismo, recordó que las beneficiarias tendrán un plazo de 90 días para retirar el aporte.

La funcionaria informó además que actualmente los programas de protección social impactan a más de un millón de hogares dominicanos, de los cuales el 65 % están encabezados por mujeres y el 54.5 % corresponde a madres, reafirmando el compromiso del Gobierno con la mejora de la calidad de vida de las familias dominicanas. #eljacaguero