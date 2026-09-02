CNCS y Fortinet amplían alianza para reforzar la protección digital de República Dominicana

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), dependencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y Fortinet renovaron y ampliaron su memorando de entendimiento (MOU), con el propósito de profundizar la cooperación estratégica, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades para enfrentar las amenazas que afectan el entorno digital de República Dominicana.

Durante la firma del acuerdo, el director de la DNI, Luis Soto, destacó la importancia de la cooperación entre los sectores público y privado para reducir las brechas de ciberseguridad. El funcionario señaló que este tipo de alianzas permite fortalecer las capacidades nacionales de protección, análisis y respuesta frente a incidentes y amenazas digitales, funciones que consideró esenciales para la misión de la institución.

La actividad reunió además a autoridades y representantes vinculados al ámbito tecnológico y de seguridad, entre ellos Edgar Batista, director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), y Edwin Félix, viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía. La participación de diferentes instituciones formó parte del enfoque de colaboración impulsado para enfrentar los riesgos asociados a la transformación digital.

Como parte de la jornada se desarrolló el conversatorio “Riesgos y beneficios de la Inteligencia Artificial en la Ciberseguridad”, donde fueron analizadas las posibilidades que ofrecen estas tecnologías para procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y facilitar la detección temprana de posibles amenazas. También fueron examinados los riesgos asociados a su utilización y la necesidad de implementar la IA de manera ética, segura y responsable.

Por su parte, Claudio Núñez, Country Manager de Fortinet República Dominicana, explicó que la renovación del acuerdo permitirá ampliar el alcance de la colaboración entre ambas entidades. Entre las nuevas acciones destacó el intercambio de información relacionada con tendencias globales y regionales de amenazas digitales mediante las capacidades de FortiGuard Labs, laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet.

La ampliación del memorando busca también fortalecer la preparación del país frente a un escenario digital caracterizado por amenazas cada vez más complejas y cambiantes. El intercambio de conocimientos especializados y de información sobre tendencias permitirá desarrollar mayores capacidades de prevención, análisis y respuesta, al tiempo que fomenta la actualización de los profesionales vinculados a la protección de infraestructuras y servicios digitales.

Con esta alianza, el Centro Nacional de Ciberseguridad reafirma su estrategia de impulsar acuerdos de cooperación para fortalecer la ciberseguridad de República Dominicana, mientras Fortinet continuará aportando experiencia e inteligencia especializada sobre amenazas. Ambas entidades procuran contribuir a la construcción de un ecosistema digital más seguro, preparado y resiliente ante los desafíos derivados de la evolución tecnológica y la inteligencia artificial.