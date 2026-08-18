CLERHP toma control total de Marelago y amplía su apuesta inmobiliaria en Cap Cana

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La compañía española CLERHP Estructuras S.A. anunció la adquisición del 100 % del capital social de Terrazas Lago S.R.L., sociedad responsable de Marelago, un proyecto residencial de lujo ubicado en Cap Cana, República Dominicana. Con la operación, la empresa fortalece su estrategia de expansión y pasa a controlar integralmente el desarrollo inmobiliario.

La adquisición da continuidad al acuerdo de promoción delegada firmado en febrero, mediante el cual CLERHP participaba inicialmente como prestador de servicios para el desarrollo de Marelago. Con la compra, la compañía evoluciona de ese papel para convertirse en propietaria y promotora integral del proyecto.

La operación fue cerrada por US$6.62 millones, monto que será satisfecho en especie mediante la entrega de activos finalistas pertenecientes a Larimar City & Resort, el otro gran desarrollo inmobiliario de CLERHP en República Dominicana. La transacción permite a la empresa extender a Marelago el modelo de gestión integral implementado en ese macroproyecto.

La nueva estructura permitirá a CLERHP asumir directamente áreas como Project Management, ingeniería, arquitectura, gestión comercial, marketing y comunicación. La empresa busca así concentrar bajo su administración las principales fases del proyecto y fortalecer su presencia como promotora inmobiliaria en destinos de alto valor turístico del Caribe.

Las viviendas de Marelago tienen sus entregas previstas entre 2027 y 2028, período durante el cual la compañía estima que el proyecto generará al menos US$60 millones en ventas y un margen bruto cercano a US$20 millones en sus cuentas consolidadas. Estas proyecciones convierten el desarrollo en una pieza relevante dentro de la estrategia de crecimiento de CLERHP.

Otro elemento destacado es que Marelago cuenta con el régimen CONFOTUR, mecanismo que ofrece incentivos y exenciones fiscales para determinados proyectos vinculados al desarrollo turístico en República Dominicana. Su ubicación en Cap Cana también sitúa el residencial dentro de uno de los principales polos turísticos e inmobiliarios de lujo del país.

Con la adquisición, CLERHP abre una nueva etapa enfocada en el desarrollo de proyectos propios, apoyándose en la experiencia y el nivel de madurez alcanzado por Larimar City & Resort. La compañía busca consolidar su presencia en República Dominicana y otros enclaves del Caribe mediante inversiones inmobiliarias capaces de impulsar el turismo, generar empleos y contribuir al desarrollo económico de las zonas donde opera.