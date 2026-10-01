Caso Zeneida Castillo: familia pide ampliar pesquisa ante posible participación de una quinta persona

La petición surge después de que un tribunal impusiera 18 meses de prisión preventiva a cuatro imputados; la defensa de la familia aclara que no identifica públicamente a otro sospechoso

Bartolo García

Santo Domingo.– Los familiares de Zeneida Socorro Castillo solicitaron al Ministerio Público abrir una nueva línea de investigación para determinar si una quinta persona pudo haber participado en el hecho en el que murió la esposa del merenguero Julián Oro Duro y el artista resultó herido. La petición no implica, hasta el momento, que exista otra persona formalmente imputada.

El abogado Plutarco Jáquez, representante legal de la familia, sostuvo que existen “elementos”, “indicios” e informaciones que justifican profundizar las pesquisas, con el objetivo de esclarecer el móvil, reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades que eventualmente correspondan.

Jáquez precisó que los familiares no están señalando públicamente a una persona determinada como responsable. La solicitud busca que las autoridades confirmen o descarten, mediante la investigación, si intervino alguien adicional a los cuatro procesados actualmente.

La petición fue formulada después de que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impusiera 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Kevin Dariel Germán Troncoso, Lawrence Mark Liranzo Marcos, Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García. La prisión preventiva no constituye una sentencia condenatoria.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los cuatro imputados varias infracciones vinculadas con el caso, entre ellas asociación de malhechores, homicidio voluntario agravado y robo agravado, de acuerdo con la calificación jurídica presentada en esta etapa del proceso. Esas imputaciones deberán ser debatidas conforme avance el expediente.

El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja, mientras las autoridades continúan reuniendo elementos para determinar la forma en que ocurrió el ataque y el grado de participación que pudiera corresponder a cada persona investigada.

Por ahora, el proceso judicial mantiene a cuatro personas formalmente imputadas y bajo prisión preventiva, mientras la solicitud de los familiares procura determinar si existe base probatoria para incorporar a alguien más a la investigación. Cualquier eventual responsabilidad adicional dependerá de los hallazgos del Ministerio Público y de las decisiones posteriores de los tribunales.