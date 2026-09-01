CAID expande atención terapéutica y proyecta nuevas unidades en Santiago y otras provincias

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) continúa fortaleciendo y ampliando sus servicios ante el incremento de la demanda de atención especializada, mediante la implementación de un Nuevo Modelo de Atención que comenzó en 2025 y está enfocado en optimizar los servicios, aumentar la capacidad de respuesta y reducir las listas de espera de las familias.

Como parte de estas medidas, el CAID extendió hasta las 7:00 de la noche el horario de atención en sus sedes de Santo Domingo Oeste y Santiago, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a los diferentes servicios terapéuticos. La institución procura que la ampliación de horarios permita atender a una mayor cantidad de usuarios y ofrecer alternativas a quienes enfrentan dificultades para acudir durante las jornadas tradicionales.

La estrategia también contempla un plan nacional de expansión mediante las Unidades de Intervención Terapéutica Territorial (UITT), creadas para llevar los servicios especializados más cerca de las comunidades. Actualmente funcionan unidades en el Ensanche Luperón, Los Guaricanos y Sabana Perdida, como parte de las acciones destinadas a ampliar la cobertura y disminuir los tiempos de espera.

El CAID informó que proyecta abrir nuevas unidades terapéuticas en Santiago, Puerto Plata, Dajabón, Bonao, Baní, Azua, Bahoruco, Salcedo, Santiago Rodríguez, Villa Altagracia, La Victoria, Verón y Las Matas de Farfán, entre otras localidades. “Los avances en la ejecución de este nuevo modelo han sido fundamentales para el crecimiento alcanzado durante este período”, afirmó Fernando José Benoit, director nacional de la institución.

El nuevo esquema mantiene como eje fundamental la atención integral de los niños y niñas junto con el acompañamiento de sus familias. Padres, madres y tutores participan en programas de terapia familiar y entrenamiento, mediante los cuales reciben conocimientos y herramientas que les permiten involucrarse de manera activa en el proceso de desarrollo y atención de sus hijos.

Actualmente, alrededor de 5,019 niños y niñas reciben atención en el CAID, siendo los usuarios con trastorno del espectro autista (TEA) el grupo mayoritario, con 4,291 atenciones registradas. Desde su creación, la institución ofrece servicios de evaluación, diagnóstico y atención terapéutica para niños de cero a doce años con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral.

Además, el CAID dispone de RedMap, una red de instituciones aliadas destinada a facilitar alternativas de atención para quienes todavía no han podido iniciar servicios en la entidad, así como para adolescentes y adultos que superan el rango de edad establecido. Con la expansión de su Nuevo Modelo de Atención, la institución busca continuar acercando los servicios especializados a las comunidades y favorecer la autonomía y la inclusión educativa, familiar y social de los niños y niñas atendidos.