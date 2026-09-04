Bohemios Cigar Night reafirma liderazgo del Cibao en la industria del cigarro premium

Bartolo García

Santiago, R.D. – La sexta edición de Bohemios Cigar Night by Yeye Cigars reunió en el Santiago Country Club a fabricantes, cosecheros, empresarios, distribuidores y aficionados nacionales e internacionales, consolidándose como una plataforma para proyectar la industria del cigarro premium y reafirmar el liderazgo de Santiago y la región del Cibao como principal núcleo de la actividad tabacalera dominicana.

El encuentro congregó representantes procedentes de Nueva York, Orlando, Atlanta, Miami, Martinica y Carolina del Norte, además de delegaciones de Santo Domingo, Moca, La Vega, Mao, Cabarete, Montecristi y San Francisco de Macorís. José “Yeye” Aybar, fundador y organizador, explicó que la iniciativa nació hace seis años para reunir en un mismo espacio a los diferentes eslabones de la cadena productiva, desde los cultivadores de la hoja hasta las grandes fábricas y empresas exportadoras.

El director ejecutivo del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández Guzmán, informó que la actividad tabacalera genera alrededor de 122 mil empleos en el país, de los cuales aproximadamente 40 mil corresponden a las zonas francas. Indicó que el tabaco representa cerca del 20 % de los puestos de trabajo de ese sistema productivo y resaltó la participación de las mujeres en las labores de fabricación y terminación de cigarros.

Hernández Guzmán destacó además la dimensión histórica y cultural de esta actividad y recordó que el tabaco y el cigarro dominicano fueron declarados patrimonio cultural de la República Dominicana mediante la Ley 341-22. Señaló que detrás de cada pieza existe una cadena integrada por productores, técnicos agrícolas, procesadores, artesanos, fabricantes, distribuidores y exportadores, cuyo trabajo ha contribuido al reconocimiento internacional alcanzado por los cigarros elaborados en el país.

Por su parte, el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, reafirmó el respaldo de esa institución al sector por su capacidad para generar empleos, atraer inversiones y dinamizar las economías provinciales. Como ejemplo de su expansión, citó el parque de zona franca de San Juan de la Maguana, donde empresas tabacaleras originarias del Cibao generan más de 600 empleos directos, además de la presencia de la industria en parques de La Vega, Moca, Esperanza y San Pedro de Macorís.

Uno de los componentes centrales de la jornada fue una demostración en vivo de la fabricación del cigarro dominicano realizada por técnicos de INTABACO, quienes mostraron los procesos que atraviesa la hoja hasta convertirse en un producto premium. La exhibición permitió observar etapas como selección, clasificación, almacenamiento, fermentación, torcido y terminación, destacando la especialización de la mano de obra que sostiene esta tradición productiva.

La sexta edición también amplió la participación empresarial con marcas como La Aurora, La Galera, Tabacalera Quesada, Blackbird Cigars, Casa Carrillo, Cabinet, Tabacalera El Puente, Yeye Cigars y Adventura Cigars, junto a otros fabricantes y empresas vinculadas al sector. La propuesta combinó espacios comerciales y de relacionamiento con degustaciones, gastronomía y una programación artística encabezada por Zeo Muñoz y la orquesta Latin Sound.

Tras seis ediciones consecutivas, Bohemios Cigar Night fortalece a Santiago como escenario de promoción y encuentro de la industria tabacalera nacional, una actividad que combina producción agrícola, manufactura, exportaciones, inversión y tradición cultural. El evento puso nuevamente en relieve el peso económico y social del tabaco y el papel del Cibao en la producción de uno de los bienes dominicanos con mayor reconocimiento en los mercados internacionales.