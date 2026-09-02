Bellón impulsa educación y sostenibilidad con reciclaje de 1,800 cuadernos usados

Bartolo García

SANTIAGO.– Bellón, en alianza con Cuadernos X Un Mañana (CXUM), desarrolló la iniciativa “Cuadernos por un Mañana”, mediante la cual fueron recolectados aproximadamente 1,800 cuadernos usados para aprovechar sus materiales y convertirlos en nuevos útiles escolares destinados a niños de comunidades cercanas a las operaciones de la empresa. El proyecto forma parte de las acciones de responsabilidad social empresarial orientadas a promover la educación y la sostenibilidad.

La jornada contó con la participación de clientes y colaboradores, quienes depositaron sus cuadernos usados en 10 urnas instaladas en ocho sucursales de Bellón, ubicadas en Santiago, San Francisco de Macorís, Mao, La Romana, Punta Cana y Baní. Posteriormente, los materiales recolectados fueron clasificados para determinar cuáles hojas podían aprovecharse y cuáles componentes debían ser enviados a reciclaje.

Como resultado del proceso, las hojas que permanecían en buenas condiciones fueron recuperadas y utilizadas para elaborar nuevos cuadernos, mientras los demás materiales fueron destinados al reciclaje. Esta dinámica permitió reducir desperdicios y demostrar cómo materiales escolares que habían completado su uso original pueden tener una segunda vida y generar un impacto positivo en otras familias.

La iniciativa involucró además a 25 jóvenes del programa Líderes en Construcción, quienes participaron directamente en las actividades relacionadas con sostenibilidad, voluntariado y servicio comunitario. Los jóvenes estuvieron acompañados por Karla Faxas, fundadora de Cuadernos X Un Mañana, y Kaury Paulino, coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones de Bellón, junto a integrantes del equipo de la empresa.

El proyecto culminó con la entrega de 300 nuevos cuadernos a 55 niños de la comunidad Los Meléndez, con edades comprendidas aproximadamente entre los 4 y 17 años y pertenecientes a distintos niveles escolares. Los materiales fueron entregados como una contribución a su formación académica y al acceso a herramientas necesarias para continuar sus estudios.

En el encuentro participaron Carlos Iglesias, director general de Bellón, representantes de las áreas de Mercadeo y Comunicaciones, Gestión Humana y Servicios y Beneficios, además de Karla Faxas, fundadora de Cuadernos X Un Mañana. Por la comunidad estuvo presente Julio Martínez, junto a padres de los niños beneficiados y otros residentes de Los Meléndez.

Martínez agradeció el acompañamiento que Bellón ha mantenido con la comunidad Los Meléndez durante más de tres años y resaltó la importancia de continuar desarrollando proyectos que beneficien a sus familias. Con “Cuadernos por un Mañana”, la empresa busca combinar educación, reciclaje, participación juvenil y responsabilidad social, convirtiendo materiales escolares usados en nuevas oportunidades para estudiantes.