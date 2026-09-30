BCRD incrementa su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, de 5.25 % a 5.50 % anual

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de septiembre de 2026, decidió incrementar su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, de 5.25 % a 5.50 % anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) aumenta a 6.00 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) incrementa a 4.75 % anual.



Esta decisión tiene un carácter preventivo con el objetivo de preservar el anclaje de las expectativas de inflación y evitar efectos de segunda vuelta sobre los precios, en un contexto de múltiples choques de oferta que han sido más persistentes de lo previsto. En ese orden, los riesgos inflacionarios han incrementado en septiembre debido a los mayores precios del petróleo y sus derivados ante la evolución del conflicto bélico en Medio Oriente, así como disrupciones en el transporte global de mercancías y condiciones climáticas adversas. Además, las condiciones financieras internacionales se han tornado más restrictivas.



En Estados Unidos de América (EUA), la economía continúa resiliente, previéndose un crecimiento económico de 2.1 % para 2026 de acuerdo con Consensus Forecasts. Por otro lado, la inflación interanual se mantuvo en 3.4 %, aún por encima de la meta de 2.0 %, a la vez que la creación de empleos repuntó en el mes de agosto. Ante este escenario, la Reserva Federal incrementó su tasa de referencia en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre e indicó que podría realizar un aumento adicional antes de finalizar el año.



En la Zona Euro, las perspectivas de crecimiento han mejorado, previéndose que la actividad económica se expanda en 1.0 % en 2026 según Consensus Forecasts. En tanto, la inflación interanual aumentó a 3.2 % en agosto, permaneciendo por encima de la meta de 2.0 % del Banco Central Europeo (BCE). Ante este panorama, el BCE incrementó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre y los analistas de mercado prevén un aumento adicional hacia el cierre del año.



En América Latina, se espera un crecimiento regional de 2.0 % en 2026, de acuerdo con Consensus Forecasts. En tanto, la inflación se ubica por encima de la meta en varias de las economías, incidida por el componente energético. En este contexto, la mayoría de los bancos centrales de la región han mantenido sin cambios sus tasas de política monetaria, si bien los analistas prevén incrementos en algunas de las economías al cierre de 2026.



Respecto a las materias primas, el precio por barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) incrementó durante septiembre ante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Así, el precio por barril del WTI sobrepasó los US$100 a mediados de mes, tras lo cual se moderó a unos US$90 por barril al cierre de septiembre. Es importante resaltar que, los precios de los combustibles refinados presentan incrementos mayores que los registrados en el crudo. Por otro lado, el precio del oro por onza troy se ha moderado en septiembre hasta situarse en alrededor de US$4,200, ante mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EUA.



En el ámbito nacional, la inflación interanual ha mantenido el proceso gradual de convergencia al rango meta de 4 % ± 1 %, al reducirse de 5.67 % en junio a 5.13 % en agosto. De igual forma, la inflación subyacente, que excluye los bienes más volátiles de la canasta, se moderó a 4.76 % en igual periodo, permaneciendo dentro del rango objetivo. Esta dinámica inflacionaria ha estado condicionada por la implementación de subsidios por parte del Gobierno dominicano, a través de los cuales se ha traspasado parcialmente a los precios de los combustibles el incremento de los productos refinados de petróleo.



El sistema de pronósticos del BCRD indica que la inflación interanual retornaría al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % durante el cuarto trimestre del año. De igual forma, las expectativas de inflación de mediano plazo de los agentes económicos se encuentran ancladas al centro de la meta establecida en el Programa Monetario. Cabe señalar que las perspectivas inflacionarias presentan riesgos al alza, condicionadas por los efectos de distintos conflictos bélicos y de la incidencia de fenómenos climáticos sobre los precios de los alimentos.



Considerando el entorno volátil, el BCRD continuará gestionando activamente la liquidez del sistema financiero para que se mantenga en niveles adecuados. En tanto, el crédito privado en moneda nacional se expandió en torno a 7.5 % interanual al cierre de agosto, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos.



Por otro lado, la actividad económica ha mantenido un buen desempeño durante el año 2026, acumulando una expansión de 4.5 % en los primeros ocho meses del año. Este comportamiento ha estado sustentado por la evolución positiva de los sectores de construcción, intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes. Hacia adelante, se proyecta que el impulso de la inversión y la resiliencia del sector externo contribuirían a un crecimiento en torno a 4.5 % en 2026, uno de los más altos de América Latina.



En ese sentido, el dinamismo de las actividades generadoras de divisas ha contribuido con la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso dominicano en torno al 6 % al cierre de septiembre de 2026. Asimismo, las reservas internacionales se ubicaron en torno US$15,400 millones al cierre de agosto, equivalente a alrededor de 11 % del producto interno bruto (PIB) y unos cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Es importante resaltar que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos, un sólido sistema financiero y un sector privado resiliente que, junto a las acciones coordinadas de política monetaria y fiscal, contribuirán a seguir sorteando el desafiante panorama internacional. El Banco Central se mantendrá monitoreando la coyuntura internacional y su potencial impacto económico, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación y a la estabilidad macroeconómica.

