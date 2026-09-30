Banco Popular destaca el impacto de Toke en la inclusión financiera con más de un millón de usuarios y 30,000 microcomercios incorporados

La solución de pagos digitales fortalece la adopción de medios de pago digitales y prepara el camino hacia la interoperabilidad nacional

Santo Domingo, D.N.- El Banco Popular Dominicano presentó los avances alcanzados por Toke, su ecosistema de pagos digitales, que en apenas seis meses ha superado el millón de usuarios registrados y ha incorporado más de 30,000 microcomercios, impulsando con ello la inclusión financiera y la adopción masiva de medios de pagos digitales en la República Dominicana.

Estas informaciones se dieron a conocer durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación celebrado en la Torre Popular y encabezado por el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, quien subrayó cómo Toke está contribuyendo a ampliar el acceso al sistema financiero formal.

“La inclusión financiera se construye cuando la tecnología logra integrarse de manera natural en la vida diaria de las personas. Con Toke estamos acercando los beneficios de los pagos digitales a más dominicanos, creando oportunidades para usuarios y comercios de todos los tamaños y contribuyendo a una economía más moderna, eficiente, segura e inclusiva. Nuestro propósito es seguir ampliando el acceso a soluciones que permitan a más personas participar plenamente en la economía digital”, expresó el señor Paniagua.

En este mismo sentido, el vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, señor Francisco Ramírez, compartió con los medios de comunicación la evolución hasta el momento de esta solución de pagos y su aporte al desarrollo de un ecosistema financiero más accesible, digital e inclusivo, que responde a las necesidades reales de las personas y los pequeños negocios.

“Cada nuevo usuario y cada comercio que se integra a Toke fortalece una red que facilita el acceso a servicios financieros más simples, seguros y convenientes para miles de dominicanos”, afirmó el señor Ramírez.

Impulsando la inclusión financiera desde los pagos cotidianos

La solución permite realizar pagos, transferencias y cobros desde el celular de forma sencilla y segura, incluyendo a usuarios que no poseen una cuenta bancaria tradicional mediante la apertura digital de una Cuenta Flash, contribuyendo así a ampliar el acceso al sistema financiero formal.

Como se recordó durante la presentación, Toke ha sido concebida precisamente con el propósito de crear un ecosistema que conecte personas bancarizadas y no bancarizadas, microcomercios, emprendedores y empresas dentro de una misma experiencia digital.

Una comunidad digital en crecimiento

Los resultados del primer semestre desde el lanzamiento de Toke muestran una adopción significativa en segmentos de gran importancia para la inclusión financiera.

Además de los más de 30,000 microcomercios afiliados que aceptan pagos digitales a través de la plataforma, ya hay más de 10,000 conductores incorporados al ecosistema de pagos en movilidad con Toke; más de 1,500 receptores de propinas y más de un millón de usuarios que realizan transferencias y pagos entre sí utilizando únicamente el número de teléfono.

La plataforma de pagos cuenta con una red de más de 5,000 puntos de ingreso y retiro de efectivo en todo el país, facilitando la transición de miles de personas hacia el uso cotidiano de herramientas digitales para gestionar su dinero.

Estos avances evidencian cómo la digitalización de los pagos puede convertirse en una herramienta efectiva para ampliar la inclusión financiera.

De acuerdo con la entidad financiera, Toke seguirá evolucionando como una plataforma orientada a facilitar pagos y cobros digitales para personas, emprendedores, pequeños negocios y empresas, contribuyendo a que cada vez más dominicanos puedan beneficiarse de las ventajas de una economía más conectada, interoperable e inclusiva.