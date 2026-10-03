Banreservas y Mastercard estrenan tarjeta para pymes con crédito, reembolsos y herramientas digitales

La Mastercard Comercial Banreservas incorpora reembolsos, protección de compras y herramientas digitales dirigidas a la gestión empresarial

Bartolo García

Santiago.– El Banco de Reservas y Mastercard presentaron la nueva Mastercard Comercial Banreservas, una tarjeta de crédito dirigida a pymes y clientes empresariales que integra herramientas de financiamiento, protección y servicios orientados a facilitar la administración de los negocios.

El lanzamiento se realizó en el Monumento a los Héroes de la Restauración, durante un encuentro con empresarios y clientes de la región Norte encabezado por Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, y Tomás Alonso, country manager de Mastercard para República Dominicana y Haití.

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas

Aguilera explicó que el producto fue concebido como una herramienta para apoyar la administración de los recursos de las empresas y responder a necesidades operativas. También destacó el peso económico y la tradición empresarial de Santiago como razones para realizar allí la presentación.

La Mastercard Comercial Banreservas estará disponible en tres modalidades: pymes con cédula, pymes con RNC y clientes empresariales. Todas incluyen el plan de lealtad del banco, la Guía de Beneficios Banreservas y la posibilidad de utilizar hasta un 10 % adicional sobre el límite de crédito mediante sobregiro, mientras la versión empresarial incorpora acceso a salas VIP en aeropuertos.

Entre los beneficios asociados figuran Global Service, orientación legal y fiscal, protección de compras, cobertura para alquiler de vehículos y reembolsos mediante Easy Savings. También incluye acceso a Entrepreneur’s Odyssey, devolución de dos mensualidades al año de LinkedIn Business Premium y una suscripción gratuita durante un año a My Cyber Risk.

La tarjeta incorpora además una muesca táctil para facilitar su identificación a personas con discapacidad visual, un código QR para consultar sus beneficios y personalización láser en el reverso. Los clientes podrán recibir la devolución del cargo anual de emisión y renovación al cumplir las metas de consumo establecidas dentro del programa de reciprocidad de Banreservas.

Con este lanzamiento, Banreservas amplía su oferta de productos financieros dirigidos a pymes y empresas, incorporando una alternativa que combina crédito, servicios de protección y herramientas digitales para la gestión comercial.