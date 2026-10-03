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Banreservas y Mastercard estrenan tarjeta para pymes con crédito, reembolsos y herramientas digitales

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Banreservas y Mastercard estrenan tarjeta para pymes con crédito, reembolsos y herramientas digitales

La Mastercard Comercial Banreservas incorpora reembolsos, protección de compras y herramientas digitales dirigidas a la gestión empresarial

Bartolo García

Santiago.– El Banco de Reservas y Mastercard presentaron la nueva Mastercard Comercial Banreservas, una tarjeta de crédito dirigida a pymes y clientes empresariales que integra herramientas de financiamiento, protección y servicios orientados a facilitar la administración de los negocios.

El lanzamiento se realizó en el Monumento a los Héroes de la Restauración, durante un encuentro con empresarios y clientes de la región Norte encabezado por Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, y Tomás Alonso, country manager de Mastercard para República Dominicana y Haití.

Leonardo Aguilera presidente ejecutivo de Banreservas
Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas

Aguilera explicó que el producto fue concebido como una herramienta para apoyar la administración de los recursos de las empresas y responder a necesidades operativas. También destacó el peso económico y la tradición empresarial de Santiago como razones para realizar allí la presentación.

La Mastercard Comercial Banreservas estará disponible en tres modalidades: pymes con cédula, pymes con RNC y clientes empresariales. Todas incluyen el plan de lealtad del banco, la Guía de Beneficios Banreservas y la posibilidad de utilizar hasta un 10 % adicional sobre el límite de crédito mediante sobregiro, mientras la versión empresarial incorpora acceso a salas VIP en aeropuertos.

Entre los beneficios asociados figuran Global Service, orientación legal y fiscal, protección de compras, cobertura para alquiler de vehículos y reembolsos mediante Easy Savings. También incluye acceso a Entrepreneur’s Odyssey, devolución de dos mensualidades al año de LinkedIn Business Premium y una suscripción gratuita durante un año a My Cyber Risk.

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La tarjeta incorpora además una muesca táctil para facilitar su identificación a personas con discapacidad visual, un código QR para consultar sus beneficios y personalización láser en el reverso. Los clientes podrán recibir la devolución del cargo anual de emisión y renovación al cumplir las metas de consumo establecidas dentro del programa de reciprocidad de Banreservas.

Con este lanzamiento, Banreservas amplía su oferta de productos financieros dirigidos a pymes y empresas, incorporando una alternativa que combina crédito, servicios de protección y herramientas digitales para la gestión comercial.

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