Baní se convierte en una gran galería con la llegada de “El Prado en nosotros”

Bartolo García

Baní, R.D. – El programa cultural “El Prado en nosotros” llegará a Baní el próximo jueves 10 de septiembre de 2026, luego de su recorrido por Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, para acercar al público del sur del país parte del extraordinario patrimonio artístico del Museo Nacional del Prado. La iniciativa tendrá como sede principal el Centro Cultural Perelló, en el marco de la celebración de su décimo quinto aniversario.

El programa integra los proyectos “El Prado en las calles” y “El Prado en el centro: obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado”, desarrollados con el respaldo de la Fundación Eduardo León Jimenes, Centro León, Museo Nacional del Prado, Fundación Amigos del Museo del Prado, Kahkow y Banco Popular Dominicano. Para esta etapa en Baní se suma también el apoyo de Induban.

La propuesta busca contribuir a la descentralización del arte y la cultura en República Dominicana, llevando el legado de la reconocida pinacoteca madrileña directamente a espacios urbanos. El público podrá apreciar reproducciones a escala real (1:1) de grandes obras maestras que abarcan ocho siglos de historia del arte universal, facilitando un acercamiento gratuito y accesible a piezas de enorme trascendencia cultural.

La experiencia se complementará con trabajos de artistas contemporáneos y con los resultados fotográficos de “La Residencia”, proyecto desarrollado a partir de las experiencias de los artistas dominicanos Polibio Díaz, Mayra Jhonson y Fausto Ortiz. De esta manera, la propuesta establece un diálogo entre el patrimonio artístico universal y diferentes expresiones de la creación contemporánea dominicana.

El circuito expositivo transformará distintos espacios públicos de Baní mediante una ruta que comenzará en el Centro Cultural Perelló, continuará por la Plaza de la Identidad Banileja y la Gobernación, y finalizará en el histórico Parque Infantil La Avenida. Como parte de la integración con la comunidad, mototaxis locales, conocidos popularmente como “margaritas”, circularán por las calles portando reproducciones de las obras, ampliando la presencia del arte por distintos puntos de la ciudad.

Además de las exhibiciones, el Centro León y el Centro Cultural Perelló desarrollarán una amplia programación educativa, con recorridos mediados especialmente dirigidos a centros educativos, familias y diferentes sectores de la comunidad. Los visitantes también podrán participar en las propuestas interactivas “Una Obra MÍA” y “Reinterpreta El Prado”, concebidas para estimular la creatividad y el pensamiento crítico mediante la Metodología de Integración de las Artes (MIA).

La exposición permanecerá abierta al público hasta finales de noviembre de 2026, convirtiendo a Baní durante varias semanas en uno de los principales escenarios de esta iniciativa cultural. Posteriormente, “El Prado en nosotros” continuará su recorrido nacional hacia San Francisco de Macorís, ampliando el acceso de nuevas comunidades dominicanas al patrimonio artístico y fortaleciendo el alcance cultural y educativo del proyecto.