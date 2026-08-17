Banco Popular conquista cinco premios internacionales en los Stevie Awards 2026

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Banco Popular Dominicano alcanzó cinco reconocimientos en los Stevie Awards 2026, considerados entre los principales galardones empresariales internacionales, gracias a iniciativas desarrolladas en comunicación corporativa, producción audiovisual, eventos culturales y marketing de influencia. La entidad obtuvo tres premios de oro, uno de plata y uno de bronce.

Los tres máximos reconocimientos correspondieron a las categorías Mejor Equipo de Comunicación del Año; Mejor Documental del Año, por “Dominicana ON”; y Mejor Campaña de Comunicación Corporativa del Año, por “La economía de la bondad”. Además, “Molina & Friends” recibió una medalla de plata como Mejor Evento Cultural del Año y “La economía de la bondad” sumó un bronce por su estrategia de mercadeo con influenciadores.

Los premios resaltaron especialmente el trabajo de la Vicepresidencia Ejecutiva de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable, cuya estrategia integra comunicación institucional, gestión reputacional, liderazgo de pensamiento, innovación multimedia y promoción de la cultura. Los evaluadores destacaron la capacidad del equipo para combinar creatividad y planificación con resultados medibles en diferentes plataformas.

Entre los proyectos premiados sobresalió “Dominicana ON”, ganador del oro como Mejor Documental del Año, una producción dedicada a mostrar la transformación digital de República Dominicana desde la perspectiva de la tecnología y la innovación. En sus primeros 204 días, el documental acumuló más de 2.34 millones de visualizaciones en YouTube, 804,000 espectadores únicos y más de 111,500 horas de reproducción, además de aportar alrededor de 1,300 nuevos suscriptores al canal institucional.

Otro de los principales reconocimientos fue para “La economía de la bondad”, distinguida con oro como Mejor Campaña de Comunicación Corporativa. La iniciativa promueve la confianza, la empatía, la colaboración y la solidaridad como elementos capaces de aportar al desarrollo económico y social. Según los resultados presentados, la campaña superó en 102 % el alcance proyectado, en 146 % la meta de clics y en más de 400 % las reproducciones completas de video previstas.

La misma campaña obtuvo además el premio de bronce como Mejor Campaña de Mercadeo con Influenciadores del Año. El jurado valoró la integración de creadores de contenido de distintos ámbitos y el uso de historias auténticas para acercar el mensaje a diferentes comunidades, generando conversaciones relacionadas con la empatía, la solidaridad y el valor de las relaciones humanas.

En el ámbito cultural, “Molina & Friends” recibió la medalla de plata como Mejor Evento Cultural del Año. La propuesta, encabezada por el maestro José Antonio Molina y la Orquesta Sinfónica Nacional, junto a artistas nacionales e internacionales, fue valorada por su excelencia artística, la difusión del patrimonio y la identidad dominicana, así como por su capacidad para conectar al Banco Popular con diferentes públicos a través de la música y la cultura.

El jurado internacional resaltó la calidad estratégica, innovación y alcance de los proyectos desarrollados por Banco Popular, destacando especialmente su capacidad para integrar comunicación, tecnología, cultura y reputación institucional. Los cinco galardones obtenidos en los Stevie Awards 2026 proyectan internacionalmente iniciativas dominicanas que han conseguido combinar resultados de audiencia, impacto cultural y nuevas formas de relacionamiento con sus públicos.