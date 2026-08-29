APAP otorgará 500 becas para diplomados y cursos de formación especializada

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) abrió una nueva convocatoria de su iniciativa Somos Formación Continua, mediante la cual otorgará 500 becas para que sus socios ahorrantes y clientes puedan cursar diplomados y programas especializados orientados al desarrollo profesional.

Los beneficiarios tendrán acceso a una oferta académica impartida por INTEC, PUCMM, UNIBE, APEC e ITLA, instituciones en las que APAP cubrirá el 100 % del costo de la matrícula. Los programas estarán disponibles en modalidades presencial, virtual e híbrida, dependiendo de las características de cada formación.

La oferta incluye diplomados y cursos relacionados con ciberseguridad, análisis de datos, inteligencia de negocios, robótica de procesos y gestión empresarial, entre otras áreas consideradas de alta demanda en el mercado laboral. La iniciativa busca facilitar el desarrollo de competencias técnicas y profesionales que amplíen las oportunidades de crecimiento de los participantes.

La convocatoria estará disponible para clientes de los niveles 3, 4 y 5 del programa Somos APAP. Entre el 24 de agosto y el 14 de septiembre, la entidad habilitará 125 cupos cada lunes a las 12:00 del mediodía, los cuales serán asignados por orden de solicitud hasta completar los espacios disponibles.

Las solicitudes deberán realizarse a través de la aplicación Móvil APAP, donde los clientes elegibles podrán acceder al proceso correspondiente. Esta constituye la tercera convocatoria de Somos Formación Continua, programa que, según la entidad financiera, ha beneficiado a 800 clientes graduados desde su lanzamiento en 2024.

Mildred Minaya, vicepresidenta de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP, explicó que Somos Formación Continua busca facilitar el acceso a conocimientos y competencias actualmente demandados por el mercado laboral. Señaló que la iniciativa procura contribuir tanto al crecimiento profesional como al desarrollo personal de los socios ahorrantes y clientes.

La ejecutiva indicó que el programa forma parte de la estrategia de inversión social y del modelo de retribución Somos APAP, mediante el cual la institución desarrolla beneficios para sus socios ahorrantes y clientes de acuerdo con su relación con la entidad. Con las nuevas 500 becas, APAP busca continuar ampliando las oportunidades de formación especializada y generar valor sostenible para las personas y comunidades con las que se relaciona.