APAP conmemora 64 años y reconoce a colaboradores con hasta 35 años de trayectoria

La entidad inicia una nueva etapa con un plan estratégico a cinco años, fortalecimiento de su liderazgo y mayores capacidades tecnológicas y de gestión

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) celebró su 64 aniversario reconociendo la trayectoria de 72 colaboradores, quienes han contribuido al crecimiento y consolidación de la institución a lo largo de hasta 35 años de servicio.

Durante la ceremonia conmemorativa, el presidente ejecutivo de APAP, Gustavo Ariza, resaltó el compromiso, los valores y la vocación de servicio del personal, destacando el papel que ha desempeñado el talento humano en la evolución de la organización y en la construcción de relaciones de confianza con sus clientes.

La celebración coincide con el inicio de un nuevo plan estratégico diseñado para los próximos cinco años, mediante el cual la institución procura fortalecer su posición en el sistema financiero, avanzar en su transformación tecnológica y desarrollar nuevas capacidades de gestión para responder a las necesidades de sus clientes.

Ariza afirmó que el talento humano constituye uno de los principales elementos diferenciadores de APAP dentro de esta nueva etapa. “APAP es una entidad robusta, con una estrategia clara, un liderazgo fortalecido, nuevas capacidades tecnológicas y de gestión, y el apoyo incondicional de nuestra Junta de Directores”, sostuvo el ejecutivo.

Entre las personas reconocidas durante la ceremonia estuvieron Mónica Armenteros y David Fernández, quienes acumulan 30 y 15 años de servicio, respectivamente, como integrantes de la Junta de Directores de APAP, máximo órgano de gobernanza de la institución financiera.

La actividad también puso de relieve la continuidad y experiencia acumulada dentro de la organización, al reconocer a colaboradores con extensas trayectorias profesionales. Para la entidad, la permanencia de su personal ha sido un componente relevante en la consolidación de su cultura institucional y en el fortalecimiento de sus servicios a lo largo de más de seis décadas.

La ceremonia fue bendecida por el padre Manuel Maza, quien resaltó la dimensión humana de la actividad financiera y valoró el liderazgo cercano y la vocación de servicio de APAP. Con sus 64 años de operaciones, la entidad proyecta ahora una nueva etapa enfocada en combinar experiencia, innovación tecnológica, gestión y desarrollo del talento humano.