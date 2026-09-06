Antonelli hace historia en Monza con espectacular remontada desde el puesto 19

Bartolo García

Monza, Italia. – Andrea Kimi Antonelli protagonizó una remontada memorable para conquistar el Gran Premio de Italia 2026, después de iniciar la carrera desde la posición 19 de la parrilla. El piloto de Mercedes atravesó prácticamente todo el pelotón hasta imponerse ante su compañero George Russell y Max Verstappen, desatando la celebración de los aficionados italianos presentes en el Autodromo Nazionale di Monza.

Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Antonelli había sido relegado al fondo de la parrilla debido a una penalización relacionada con el cambio de elementos de su unidad de potencia, pero desde antes de la carrera había advertido que afrontaría la prueba al ataque. El italiano cumplió su promesa con una actuación marcada por adelantamientos, velocidad y una estrategia que le permitió aprovechar los momentos decisivos para escalar posiciones.

La carrera cambió drásticamente durante las primeras vueltas, especialmente después del accidente de Charles Leclerc en la Parabólica, cuando el piloto de Ferrari perdió el control mientras luchaba con Oscar Piastri y terminó contra las protecciones. El incidente provocó una bandera roja que compactó nuevamente al grupo y abrió nuevas posibilidades estratégicas para varios competidores, entre ellos Antonelli.

Antonelli lidera con Russell a su espalda.LAPRESSE

El piloto de Mercedes aprovechó la reanudación para continuar su avance y ya se encontraba peleando en las primeras posiciones después de apenas 16 vueltas. Pierre Gasly, quien había comenzado desde la pole position, perdió terreno debido a un ritmo de carrera inferior, mientras Russell pasó a convertirse en uno de los principales obstáculos para las aspiraciones de victoria de su compañero.

La estrategia de Mercedes terminó siendo determinante. Antonelli aprovechó una posterior neutralización para colocar neumáticos más frescos y emprendió la persecución de Russell, hasta conseguir superar a su compañero cuando restaban pocas vueltas para la bandera a cuadros. Verstappen completó el podio, mientras Gasly terminó octavo después de haber iniciado la prueba desde la primera posición.

La jornada resultó especialmente complicada para Ferrari frente a sus aficionados. Leclerc quedó fuera tras su accidente, mientras Lewis Hamilton terminó en la sexta posición, después de protagonizar varios incidentes durante una carrera en la que la escudería italiana había llegado con grandes expectativas. El resultado dejó a los tifosi sin un Ferrari en el podio, aunque la victoria de un piloto italiano terminó provocando una celebración especial en Monza.

El triunfo también tuvo consecuencias importantes para el campeonato, ya que Antonelli amplió a 66 puntos su ventaja sobre George Russell al frente del Mundial de Fórmula 1. La victoria desde el puesto 19 representa además uno de los mayores avances desde el fondo de la parrilla registrados en la temporada y fortalece las aspiraciones del joven piloto de conquistar el campeonato.

Con su actuación en el denominado “Templo de la Velocidad”, Andrea Kimi Antonelli firmó la victoria más significativa de su carrera hasta el momento y reforzó su condición de nueva figura del automovilismo italiano. Ganar en Monza después de partir desde la penúltima fila, ante miles de aficionados locales y en plena lucha por el campeonato, convierte su actuación en una de las jornadas más destacadas de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Con información de es.motorsport.com y marca.com